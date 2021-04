Dezastru in paradisul de pe insula Adonara: 41 de morti si zeci de oameni disparuti dupa alunecari de teren si inundatii

Zeci de case din localitatea Lamenele, de pe insula Adonara, au fost afectate grav de o alunecare de teren, la scurt timp dupa miezul noptii de sambata spre duminica, 4 aprilie. Salvatorii au gasit 35 de cadavre si cel putin cinci raniti , a declarat Lenny Ola, oficial local.In alte zone, au murit sase persoane din cauza inundatiilor.Eforturile salvatorilor au fost ingreunate de intreruperi ale curentului electric, de drumurile blocate de un strat gros de noroi si de faptul ca zonele afectate erau izolate.Ploile torentiale sunt in mod frecvet cauza alunecarilor de teren si inundatiilor in Indonezia , unde de inregistreaza in fiecare an zeci de victime.Adonara este o insula cunoscuta pentru peisajele paradisiace, cautata de turistii care viziteaza Indonezia.