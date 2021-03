VIDEO Explozie in apropierea unei catedrale din Indonezia, provocata de un atacator sinucigas cu bomba

tw // bomb attack, explode

-



-

-

this is what happened with gereja katedral makassar. oh my god this is not one or two times happened in indonesia. i'm so crying: )pic.twitter.com/dKaIjTwsYA- ustadz jamal evans (@rogersdrysdale) March 28, 2021

"A avut loc o explozie si banuim ca a fost produsa de o bomba", a declarat reporterilor E. Zulpan, purtatorul de cuvant al politiei din provincia Sulawesi de Sud, a carei capitala este Makassar. "De asemenea, am gasit parti de corp uman si cercetam daca apartin atacatorilor sau persoanelor din apropiere. Ranitii au fost spitalizati", a adaugat el.Parintele Wilhemus Tulak, preot la biserica, a declarat pentru presa locala ca atacatorul sinucigas cu bomba a incercat sa intre pe terenul bisericii pe o motocicleta dar a fost oprit de un paznic. Zece persoane au fost ranite in total, unele dintre ele serios, a precizat el.Imaginile camerelor de supraveghere arata flacari in urma exploziei, fum si resturi aruncate in mijlocul drumului.Politia nu a spus cine ar putea fi responsabil pentru atac si nu a existat nicio revendicare imediata a responsabilitatii.Politia a dat vina pe gruparea Jamaah Ansharut Daulah (JAD), inspirata de Statul Islamic , pentru mai multe atacuri sinucigase in 2018 asupra bisericilor si a unui post de politie in orasul Surabaya, care au ucis peste 30 de persoane.Makassar, cel mai mare oras din Sulawesi, reflecta diversitatea religioasa din Indonezia , cea mai mare tara cu majoritate musulmana din lume cu o minoritate crestina substantiala si adepti ai altor religii.Gomar Gultom, seful Consiliului Bisericilor din Indonezia, a descris atacul ca pe un "incident crud" in timp ce crestinii catolici sarbatoresc Duminica Floriilor si a indemnat oamenii sa ramana calmi si sa aiba incredere in autoritati.Cel mai mortal atac al militantilor islamisti in Indonezia a avut loc in insula turistica Bali in 2002, cand atacatori sinucigasi au ucis 202 persoane, majoritatea turisti straini.