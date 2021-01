UPDATE Indonezia: Cutiile negre ale avionului companiei Sriwijaya Air prabusit sambata au fost localizate

Avionul, in functiune de 27 de ani

Echipele de salvare indoneziene au localizat duminica cutiile negre ale avionului companiei Sriwijaya Air care s-a prabusit sambata in Marea Java, avand 62 de persoane la bord, la cateva minute dupa ce decolase din capitala indoneziana Jakarta, transmit Reuters, AFP si dpa.Seful Comitetului de siguranta al Ministerului Transporturilor indonezian, Surjanto Tjahjono, a anuntat ca au fost identificate coordonatele celor doua cutii negre ale avionului ce efectua zborul SJ-182.Cutiile negre contin datele tehnice privind zborul efectuat si inregistrarea audio din cabina pilotilor.Avionul, un model Boeing 737-500, zbura spre Pontianak (Kalimantanul de Vest) cand a disparut de pe sistemele radar la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, in jurul orei locale 14:30 (07:30 GMT). Decolarea fusese amanata cu aproape 30 de minute din cauza ploii abundente.Ministrul indonezian al transporturilor Budi Karya a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca avionul a cazut langa insula Laki, la aproximativ 20 kilometri de aeroportul din Jakarta.Comitetul de siguranta al Ministerului Transporturilor indonezian a precizat ca toti cei aflati la bordul avionului erau cetateni indonezieni."In aceasta dimineata am primit doi saci, unul cu obiecte apartinand pasagerilor si celalalt cu fragmente de corpuri", a declarat purtatorul de cuvant al politiei, Yusri Yunus, pentru canalul Metro TV. Politia "lucreaza la identificare", a precizat el.Numeroase vase de salvare, ale armatei, dar si elicoptere si scafandri au fost desfasurati duminica dimineata dupa ce locul accidentului a fost stabilit in cursul noptii.Resturile au fost aduse in portul principal din Jakarta unde a fost stabilit un punct de prim-ajutor.Avionul companiei Sriwijaya Air zbura spre Pontianak (partea indoneziana a Insulei Borneo) cand a disparut de pe sistemele radar la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, in jurul orei locale 14:40 (07:40 GMT), la patru minute dupa decolare.Presupusul loc al accidentului se afla in apropierea unor insule turistice, in largul orasului Jakarta.La bord se aflau 50 de pasageri si 12 membri ai echipajului.Directorul executiv al companiei aeriene, Jefferson Irwin Jauwena, a precizat ca starea tehnica a avionului era buna. Aeronava Boeing 737-500 era in functiune de 27 de ani.