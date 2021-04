Marinarii de pe submarinul scufundat in Indonezia, filmati acum cateva saptamani, in timp ce cantau un hit al carui titlu inseamna "La revedere"

Filmarea este facuta la bordul navei pe care se aflau 53 de oameni . Acestia cantau "Sampai Jumpa", un hit indonezian al carui titlu inseamna "La revedere".Oficialii au confirmat duminica ca submarinul, care s-a scufundat in largul coastei Bali miercuri, in timpul unor exercitii militare , a fost gasit bucati pe fundul marii.Echipele de interventie au obtinut primele imagini cu nava scufundata pe fundul marii, la o adancime de 850 de metri.Submarinul KRI Nanggala 402 a disparut pe in timpul unor exercitii militare si a declansat o ampla operatiune internationala de cautare si salvare.