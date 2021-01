Oficial: Avionul disparut de pe radar in Indonezia s-a prabusit in Marea Java. 62 de oameni se aflau la bord

Avionul, un model Boeing 737-500, zbura spre Pontianak (Kalimantanul de Vest) cand a disparut de pe sistemele radar la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, in jurul orei locale 14:30 (7:30 GMT). Decolarea fusese amanata cu 30 de minute din cauza ploii abundente.Ministrul indonezian al transporturilor Budi Karya a declarat intr-o conferinta de presa ca 62 de persoane, printre care 12 membri ai echipajului, se aflau la bordul avionului ce efectua zborul SJ-182. Potrivit website-ului detik.com, Budi Karya a afirmat ca avionul a cazut langa insula Laki, la aproximativ 20 kilometri de aeroport.Comitetul de siguranta al Ministerului Transporturilor indonezian a precizat ca toti cei aflati la bordul avionului erau cetateni indonezieni.Directorul executiv al companiei aeriene, Jefferson Irwin Jauwena, a precizat ca starea tehnica a avionului era buna. Aeronava Boeing 737-500 era in functiune de 27 de ani.O purtatoare de cuvant a grupului Boeing a declarat ca monitorizeaza situatia si lucreaza pentru strangerea mai multor informatii.Sistemul de monitorizare al traficului aerian Flightradar24 a anuntat ca avionul a decolat la ora locala 14:36 (07:36 GMT) si a urcat pana la altitudinea de 10.900 de picioare in patru minute. Apoi, aeronava a inceput sa coboare brusc si a incetat sa transmita date 21 de secunde mai tarziu.O purtatoare de cuvant a Ministerului Transporturilor indonezian a afirmat ca turnul de control de la aeroportul international Sukarno-Hatta l-a intrebat pe pilot, cu numai cateva secunde ca avionul sa dispara de pe radare, de ce aeronava se indreapta spre nord-vest in loc sa urmeze traseul obisnuit.Deocamdata nu exista informatii legate de motivul care a cauzat zborul descendent brusc al avionului.Posturile de televiziune indoneziene au transmis imagini cu presupuse parti ale epavei avionului. ''Am gasit cabluri, o bucata de blugi si piese metalice in apa'', a declarat Zulkifli, o oficialitate indoneziana din domeniul securitatii, pentru CNNIndonesia.com.Autoritatea nationala americana pentru siguranta transporturilor (USNSTB) va participa automat la ancheta lansata de autoritatile indoneziene, intrucat avionul in cauza a fost proiectat si construit in SUA.Fondata in 2003, compania Sriwijaya Air opereaza in general zboruri interne in Indonezia . Compania are un istoric solid privind siguranta aeriana, fara a se inregistra victime in cele patru incidente consemnate in baza de date a Retelei privind siguranta aviatiei (ASN).