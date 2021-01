Politia din Indonezia a stabilit un centru pentru identificarea victimelor din avionul prabusit. Autoritatile cred ca aeronava a cazut in largul insulelor Laki si Lancang

La centrul respectiv se vor putea prezenta familiilor celor care s-au aflat la bordul avionului pentru a-si identifica apropiatii, in cazul in care trupurile lor vor fi gasite, a declarat Yusri Yunus, purtator de cuvant al Politiei Jakarta.Politia foloseste o echipa de cautare si salvare pentru gasirea pasagerilor avionului Boeing 737-500 care se deplasa pe ruta Jakarta-Pontinak, despre care autoritatile cred ca s-a prabusit in largul insulelor Laki si Lancang, sambata dupa-amiaza.Vizibilitatea scazuta din apele din largul insulelor pune in dificultate echipele care participa la cautari. "Angajatii nostri sunt pe teren si au gasit cateva bucati ale avionului. Obstacolul cu care ne confruntam este vizibilitatea slaba, pentru ca este noapte", a afirmat Bambang Suryo Aji, reprezentant al autoritatilor indoneziene.Autoritatile cred ca zborul SJ182 s-a prabusit la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul international Soekarno-Hatta. Controlorii de trafic au pierdut legatura cu avionul la ora locala 14.40. La bordul avionului se aflau 62 de oameni.