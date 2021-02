VIDEO Cum a ajuns un sat din Indonezia sa fie inundat de un rau cu aspect suprarealist, rosu ca sangele

Oras celebru pentru tesaturile sale

Mii de utilizatori de Twitter au distribuit fotografii si inregistrari video realizate in satul situat in sudul orasul Pekalongan din provincia Central Java, inundat de apa de culoare rosie care, dupa relatarile unor internauti, semana cu sangele. "Imi este atat de teama daca aceasta fotografie ajunge pe mainile rau intentionate ale celor care imprastie informatii false", a declarat un utilizator de Twitter pe nume Ayah E Arek-Arek, dand ca exemplu eventualitatea aparitiei unor "povestiri fabricate pentru a raspandi teama despre semne ca este sfarsitul lumii, ploaie cu sange si altele". Pekalongan este un oras cunoscut pentru fabricarea tesaturilor printr-o metoda traditionala indoneziana (batik), ce implica ceara utilizata pentru a oferi rezistenta materialelor decorate cu modele si desene cu ajutorul culorilor naturale.Nu este neobisnuit ca raurile din zona Pekalongan sa capete diverse culori. O apa in nuanta verde aprins a inundat un alt sat, situat la nord de acest oras, in timpul unei inundatii de luna trecuta."Uneori sunt si balti purpurii pe drum", a scris utilizatorul de Twitter Area Julid, care a adaugat ca este din zona.Directorul agentiei pentru situatii de urgenta din Pekalongan, Dimas Arga Yudha, a confirmat ca fotografiile vehiculate sunt reale."Potopul rosu se datoreaza colorantului batik, care a fost luat de inundatie. O sa dispara cand se va amesteca cu ploaia, dupa un timp", a precizat el.