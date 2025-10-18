Istorie pe piața financiară a Moldovei: la Chișinău s-a aprobat bursa internațională a țării. BVB-ul românesc e cel mai mare acționar, cu aproape 30%

Guvernul de la Chișinău a aprobat hotărârea privind crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”, instituție strategică destinată consolidării stabilității financiare a țării.

„Prin acest parteneriat, statul și reprezentanți ai sectorului bancar, financiar, al telecomunicațiilor și energetic își propun crearea unei piețe de capital moderne, transparente și competitive. În prezent, capitalizarea bursieră a Republicii Moldova reprezintă 3–7% din PIB, față de 10–30% în Europa de Est și peste 65% în Uniunea Europeană. Noua instituție va contribui la reducerea acestui decalaj, estimându-se atragerea investițiilor de până la 300 milioane de euro în următorul deceniu”, se arată într-un comunicat oficial.

Bursa Internațională a Moldovei va fi organizată ca societate pe acțiuni, cu un capital social inițial de circa 30 milioane de lei (1,5 milioane de euro). Statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni, contribuția fiind asigurată din sursele prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2025. Majorările ulterioare de capital vor fi planificate pentru exercițiul bugetar 2026.

Structura acționariatului include:

• Bursa de Valori București – 26,67%

• Agenția Proprietății Publice – 20%

• Moldova Agroindbank – 10%

• DONARIS Vienna Insurance Group – 11,67%

• Grawe Carat Asigurări – 10%

• Moldindconbank – 6,67%

• MK Kredit Company – 5%

• OTP Bank Moldova, Moldcell și Premier Energy – câte 3,33% fiecare

„Noua bursă va permite companiilor să acceseze surse alternative de finanțare prin emisiuni de acțiuni și obligațiuni. Sporind transparența pieței, va consolida încrederea investitorilor locali și internaționali. Inițiativa contribuie la diversificarea instrumentelor de finanțare a economiei și la reducerea dependenței de creditarea bancară.

Prin această decizie, Guvernul asigură alinierea Republicii Moldova la standardele europene în domeniul reglementării și supravegherii piețelor de capital”, se mai menționează în comunicatul emis de Guvern.

Bursa de Valori București a anunțat în decembrie 2024 că „explorează opțiunile de creare a unei Burse de Valori la Chișinău, împreună cu statul moldovenesc și cu alți parteneri din Republica Moldova”. Memorandumul de Înțelegere pentru constituirea noii piețe, un proiect realizat în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB) și un grup de investitori din Republica Moldova, a fost semnat luna trecută.

