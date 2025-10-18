Istorie pe piața financiară a Moldovei: la Chișinău s-a aprobat bursa internațională a țării. BVB-ul românesc e cel mai mare acționar, cu aproape 30%

Autor: Luca Dinulescu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 18:37
405 citiri
Istorie pe piața financiară a Moldovei: la Chișinău s-a aprobat bursa internațională a țării. BVB-ul românesc e cel mai mare acționar, cu aproape 30%
La Chișinău s-a înființat Bursa internațională a Moldovei. FOTO APP/Unimedia

Guvernul de la Chișinău a aprobat hotărârea privind crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”, instituție strategică destinată consolidării stabilității financiare a țării.

„Prin acest parteneriat, statul și reprezentanți ai sectorului bancar, financiar, al telecomunicațiilor și energetic își propun crearea unei piețe de capital moderne, transparente și competitive. În prezent, capitalizarea bursieră a Republicii Moldova reprezintă 3–7% din PIB, față de 10–30% în Europa de Est și peste 65% în Uniunea Europeană. Noua instituție va contribui la reducerea acestui decalaj, estimându-se atragerea investițiilor de până la 300 milioane de euro în următorul deceniu”, se arată într-un comunicat oficial.

Bursa Internațională a Moldovei va fi organizată ca societate pe acțiuni, cu un capital social inițial de circa 30 milioane de lei (1,5 milioane de euro). Statul, prin Agenția Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni, contribuția fiind asigurată din sursele prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2025. Majorările ulterioare de capital vor fi planificate pentru exercițiul bugetar 2026.

Structura acționariatului include:

• Bursa de Valori București – 26,67%

• Agenția Proprietății Publice – 20%

• Moldova Agroindbank – 10%

• DONARIS Vienna Insurance Group – 11,67%

• Grawe Carat Asigurări – 10%

• Moldindconbank – 6,67%

• MK Kredit Company – 5%

• OTP Bank Moldova, Moldcell și Premier Energy – câte 3,33% fiecare

„Noua bursă va permite companiilor să acceseze surse alternative de finanțare prin emisiuni de acțiuni și obligațiuni. Sporind transparența pieței, va consolida încrederea investitorilor locali și internaționali. Inițiativa contribuie la diversificarea instrumentelor de finanțare a economiei și la reducerea dependenței de creditarea bancară.

Prin această decizie, Guvernul asigură alinierea Republicii Moldova la standardele europene în domeniul reglementării și supravegherii piețelor de capital”, se mai menționează în comunicatul emis de Guvern.

Bursa de Valori București a anunțat în decembrie 2024 că „explorează opțiunile de creare a unei Burse de Valori la Chișinău, împreună cu statul moldovenesc și cu alți parteneri din Republica Moldova”. Memorandumul de Înțelegere pentru constituirea noii piețe, un proiect realizat în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB) și un grup de investitori din Republica Moldova, a fost semnat luna trecută.

Franța se prăvălește în tendințele agențiilor de rating ca urmare a crizei politice. S&P a retrogradat ratingul țării de la AA- la A+
Franța se prăvălește în tendințele agențiilor de rating ca urmare a crizei politice. S&P a retrogradat ratingul țării de la AA- la A+
Instabilitatea politică și incertitudinea bugetară din Franța au determinat S&P Global să retrogradeze ratingul țării de la AA- la A+. Decizia vine pe fondul instabilității politice...
Rusia dispare încet dar sigur. Fostul șef al Băncii Naționale a Ucrainei spune că porțiuni uriașe din estul țării sunt locuite de chinezi sau nord-coreeni care vin la muncă
Rusia dispare încet dar sigur. Fostul șef al Băncii Naționale a Ucrainei spune că porțiuni uriașe din estul țării sunt locuite de chinezi sau nord-coreeni care vin la muncă
Rusia nu mai este teritoriul imens care se pretinde a fi, după cum arată fostul șef al Băncii Naționale a Ucrainei, care arată faptul că porțiuni uriașe din estul țării sunt, practic,...
#international, #bursa, #Chisinau, #bursa de valori bucuresti , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A revenit in televiziune si a dat lovitura: salariu urias, de aproape trei ori mai mare decat la fostul loc de munca!
Digi24.ro
Inregistrare socanta la cateva minute dupa explozia din Rahova. Ce ii spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
Adevarul.ro
Specia agricola care a trecut probele ingheturilor tarzii, arsitei si potopului. "Avem productia aproape la fel ca cea de anul trecut"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primăria anunță unde se pot muta locatarii blocului din Rahova care a sărit în aer. Fiecare sinistrat va primi 1.500 de lei
  2. Rusia are nevoie de 108 ani să ocupe toată Ucraina, dacă continuă în ritmul de acum. Putin ar trebui să trăiască până la 181 de ani ca să își vadă visul îndeplinit
  3. Rusia dispare încet dar sigur. Fostul șef al Băncii Naționale a Ucrainei spune că porțiuni uriașe din estul țării sunt locuite de chinezi sau nord-coreeni care vin la muncă
  4. Istorie pe piața financiară a Moldovei: la Chișinău s-a aprobat bursa internațională a țării. BVB-ul românesc e cel mai mare acționar, cu aproape 30%
  5. Austria îşi schimbă poziţia şi sprijină noul pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei. Ungaria, tot mai izolată pe scena țărilor care îi pun bețe în roate Ucrainei
  6. Cum ar arăta dacă Rusia ar ocupa din Germania, Italia, Belgia sau SUA cât ocupă din Ucraina. O revistă germană prezintă hărți îngrozitoare, în timp ce Trump spune Moscovei „până aici”
  7. Tabăra pro-rusă din Republica Moldova se rupe. Voronin va avea propriul grup parlamentar, nu împreună cu „tovarășii” de cauză
  8. Jeff Bezos: „Nu înțeleg cum ar putea cineva să fie descurajat” de inteligența artificială – beneficiile vor fi „uriașe”
  9. Ucraina nu va trăi în pace nici în următorii ani, avertizează temutul șef al spionilor. „Trebuie să fim gata de rezistență armată în orice moment”
  10. Putin trebuie adus cu bățul la masa negocierilor, iar Donald Trump este singurul care o poate face, spune președintele Finlandei. De ce n-a mers „cu zăhărelul” la liderul rus