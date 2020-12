FOTO Peste 200 de persoane arestate la nivel mondial intr-o operatiune coordonata de Interpol impotriva traficului de carne vie

Desfasurata intre 27 noiembrie si 3 decembrie, operatiunea Turquesa II a vizat 32 de tari americane, africane, europene si asiatice, cu sprijinul programului Interpol impotriva traficului de migranti, al Europol, al Biroului International pentru Migratie (OIM) si al Biroului Natiunilor Unite impotriva drogurilor si criminalitatii (ONUDC).Printre cele circa 200 de arestari inregistrate, 30 au vizat cazuri de exploatare sexuala de migrante sau de trafic de fiinte umane, precizeaza Interpol intr-un comunicat.In Mexic , politia l-a retinut pe presupusul lider al unei grupari criminale care transporta migranti de pe coastele Cubei spre Mexic, unde acestia erau privati de libertate, amenintati si torturati, detaliaza organizatia.In total, aproape 100 de potentiale victime ale traficului au fost identificate si salvate in Brazilia , Chile, Republica Dominicana, El Salvador, Spania si Uruguay, adauga Interpol."Operatiunea Turquesa II demonstreaza cat de mult organizatiile criminale continua sa profite de persoane vulnerabile care sunt in cautarea unei vieti mai bune, in special in timpul pandemiei de COVID-19, si cer de la ele mari sume de bani fara sa se preocupe deloc, sau aproape deloc, de bunastarea lor", subliniaza in comunicat secretarul general al Interpol, Jurgen Stock.O actiune derulata in Brazilia impotriva gruparilor criminale Sonho Americano, Lei do Retorno si CaiCai III a dezvaluit ca traficantii le luau si cate 22.000 de dolari celor care doreau sa imigreze in SUA.Citeste si: