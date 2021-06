Interpolul se doteaza cu o baza de date familiale ADN in vederea identificarii unor persoane date disparute

"In lipsa unor elemente de identificare precum amprente digitale sau radiografii dentare, ADN-ul este singurul mijloc de identificare a persoanelor disparute, care poate fi prelevat in cadrul unor examene medicale sau de pe un obiect personal, precum o periuta de dinti", precizeaza inr-un comunicat organizatia, cu sediul la Lyon.Aceste prelevari pot fi comparate cu profilul ADN al unui cadavru sau cu ramasite umane neidentificate, in vederea stabilirii unei concordante, un lucru pe care Interpol il face din 2004 cu ajutorul bazei sale de date genetice."Insa, in eventualitatea in care nu este posibil sa se obtina in mod direct ADN de la persoana disparuta, poate fi comparat ADN-ul membrilor familiei sale (parinti, copii, frati)" prin intermediul acestei noi baze de date, denumita I-Familia, precizeaza Interpolul.Parintii "este necesar sa-si dea consimtamantul pentru ca datele lor sa fie folosite in scopul unor cautari internationale".Profilul ADN al acestora nu contine date nominative si este comunicat sub forma unui cod alfanumeric.In cazul in care exista o corespondenta, notificari urmeaza sa fie trimise tarilor care au furnizat atat materialul genetic provenind de la cadavrul neidentificat, cat si profilul ADN al familiei.Verificari complementare - cu ajutorul unor dosare dentare si obiecte personale - pot fi efectuate, atunci, in vederea unei confirmari a concordantei."I-Familia este un instrument umanitar, care deschide numeroase posibilitati noi de identificare a unor persoane date disparute si in oferirea unor raspunsuri familiilor", saluta secretarul general al Interpolului Jurgen Stock.In 2020, peste 12.000 de notite galbene, cu privire la disparitia unor persoane, in urma unor "crime, conflicte, accidente sau catastrofe naturale" au fost difuzate de catre Interpol.