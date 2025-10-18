Zelenski speră încă la rachetele Tomahawk. A dezvăluit că Donald Trump nu i-a zis încă nu

Autor: Luca Dinulescu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 21:01
280 citiri
Volodimir Zelenski încă speră la rachetele Tomahawk după întâlnirea cu Tump. FOTO.X@BrennpunktUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adoptat un ton optimist în timpul unei vizite în SUA, vineri, chiar dacă nu semnase un acord cu președintele Donald Trump privind livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune - arme care ar putea schimba regulile războiului împotriva Rusiei.

„Este bine că președintele Trump nu a spus «nu», dar astăzi nu a spus «da»”, a declarat Zelenski pentru Kristen Welker, moderatoarea emisiunii „Meet the Press” de la NBC News, într-un interviu exclusiv, susținut la scurt timp după întâlnirea cu Turmp, care va fi difuzat duminică.

Apelul lui Zelenski pentru rachetele Tomahawk vine în contextul în care Rusia a lovit puternic infrastructura energetică a Ucrainei cu drone și rachete în ultima săptămână, ducând la pene de curent în toată țara, scrie publicația citată.

Zelenski a declarat de asemenea pentru NBC News că o armată ucraineană echipată cu rachete Tomahawk este o preocupare reală pentru Putin, care a avertizat recent că furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina ar fi o „etapă calitativ nouă de escaladare”.

„Cred că Putin se teme că Statele Unite ne vor livra rachete Tomahawk. Și cred că îi este foarte frică că le vom folosi”, a spus el.

Totuși, întoarcerea în Ucraina fără un acord privind rachetele Tomahawk îi va stimula probabil pe criticii lui Zelenski să întrebe de ce a venit în SUA.

Cât despre întâlnirea dintre Zelenski și Trump de la Casa Albă, acesta din urmă s-a eschivat pe subiect, părând să limiteze așteptările cu privire la un acord privind rachetele Tomahawk vineri.

Este interesant însă de remarcat faptul că îm timpul discuțiilor purtate de față cu presa, Zelenski a încercat să propună dronele fabricate de ucraineni ca parte din deal-ul pentru rachetele Tomahawk, iar Donald Trump chiar a părut interesat de acest lucru.

