Vancouver, rupt de lume din cauza unui eveniment care are loc o dată la 500 de ani. 2,6 milioane de oameni sunt alimentați aerian VIDEO

Unul dintre cele mai importante orașe din Canada traversează o perioadă catastrofală din punct de vedere meteorologic.

Ploile intense și vântul extrem de puternic care s-au abătut începând din 11-12 noiembrie 2021 asupra Columbiei Britanice, provincia canadiană cunoscută pentru munții, lacurile și pădurile maiestuoase, au forțat 17.000 de oameni să-și părăsească casele, golind orașe întregi și inundând ferme.

Vancouver, al treilea oraș ca mărime din Canada, cu o populație estimată la 2,6 milioane de locuitori, a rămas fără legăturile rutiere și feroviare cu restul țării. Poduri și autostrăzi au fost pur și simplu măturate pe sute de metri de alunecări de teren înspăimântătoare.

Este a doua oară în ultimele șase luni când provincia suferă o urgență majoră legată de vreme, iar experții spun că cele două dezastre sunt probabil legate între ele și au legătură cu schimbările climatice.

În iulie 2021, provincia a cunoscut valuri de căldură de peste 48-49 de grade Celsius, un eveniment meteo total neobișnuit pentru o asemenea latitudine. Temperaturile extrem de ridicate au condus apoi la incendii catastrofale.

Yesterday two of my friends were imprisoned for sitting in the road to raise awareness of the climate and ecological crisis and to force discussion. They are both scientists. @grantshapps says ‘anyone causing misery to motorists may face prison’. Floods have isolated Vancouver. pic.twitter.com/iMpICuUHoe