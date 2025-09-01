Primarul pro-rus al Chișinăului ajuns în Italia deși are interdicție în Schengen, la cererea României. Explicații de la MAE

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 13:50
150 citiri
Primarul pro-rus al Chișinăului ajuns în Italia deși are interdicție în Schengen, la cererea României. Explicații de la MAE
Ion Ceban, primarul Municipiului Chișinău. FOTO: Facebook/Ion Ceban

Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului, a stârnit din nou controverse după ce a anunțat că se află la Roma, deși România i-a interzis accesul pe teritoriul național și a notificat statele din spațiul Schengen să aplice aceeași măsură. Intrarea sa în Italia a ridicat semne de întrebare, iar Ministerul de Externe de la București a venit cu o explicație oficială.

Viză specială doar pentru Italia

MAE a confirmat că Ion Ceban are interdicție valabilă pe întreg teritoriul Schengen până în 2030, însă Italia i-a acordat, cu titlu excepțional, o viză limitată, valabilă doar până pe 3 septembrie și doar pentru participarea la o conferință sub egida UNESCO. În România, interdicția a intrat în vigoare pe 9 iulie, pentru o perioadă de cinci ani, fiind justificată de rațiuni de securitate națională.

”Este notificat de România cu interdicție de acces valabilă în tot Spațiul Schengen. Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de către Italia o viză limitată: o singură intrare, valabilă doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie pentru a participa la o conferință pentru primării sub egida UNESCO”, a spus Ministerul de Externe de la București.

În replică, primarul Chișinăului a catalogat măsura drept una politică și a anunțat deja că a demarat procedurile legale pentru a o contesta. Între timp, ministra de Externe Oana Țoiu a precizat că decizia s-a bazat pe documentarea unor „legături complicate” ale lui Ceban cu reprezentanți ai Federației Ruse.

Un alt episod a fost dezvăluit chiar de edil: într-un interviu pentru Euronews, acesta a recunoscut că pe 24 februarie 2022, ziua în care Rusia a invadat Ucraina, se afla la Moscova. A negat însă orice întâlnire cu oficiali ruși sau cu agenți ai serviciilor secrete FSB.

Misterul „introvertitei” din Ibiza. Interpol cere ajutor pentru identificarea femeii despre care se crede că era româncă
Misterul „introvertitei” din Ibiza. Interpol cere ajutor pentru identificarea femeii despre care se crede că era româncă
La șase ani după ce a fost găsită fără viață în apele din Ibiza, cazul unei tinere rămâne nerezolvat. Interpol a lansat un apel internațional pentru identificarea victimei, despre care...
Război digital între SUA și UE. Trump le cere giganților tech să ignore legea europeană a platformelor online
Război digital între SUA și UE. Trump le cere giganților tech să ignore legea europeană a platformelor online
Administrația Trump, prin Comisia Federală pentru Comerț (FTC), a transmis un avertisment direct celor mai mari companii americane: nu aplicați Digital Services Act (DSA), legislația...
#international, #Moldova, #spatiu Schengen , #stiri Europa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali nu s-a abtinut: era IN DIRECT si a dezvaluit ce i-a zis Mihai Popescu despre sotia sa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizia luata de americani, dupa ce Sorana Cirstea a fost jefuita la New York

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Europa, speriată de posibilitatea ca Donald Trump preia controlul politicii monetare a SUA. „Un pericol foarte serios la adresa economiei”
  2. Primarul pro-rus al Chișinăului ajuns în Italia deși are interdicție în Schengen, la cererea României. Explicații de la MAE
  3. Călin Georgescu, furios după decizia instanței: „Un abuz total împotriva dreptății și adevărului”
  4. Un român a făcut un scandal monstru într-un avion ce venea de la Bruxelles. „Vaccinaților, I want cash, no card. Slava Diana Șosoacă!”
  5. ”Mi-e greu să înțeleg cum am ajuns să considerăm că rasismul e o opinie”. Un sociolog analizează ”pericolul migrației”, tema mitingului extremist
  6. Rușii au vrut să dea jos avionul Ursulei von der Leyen. Lăsați fără GPS, piloții au folosit hărți de hârtie să aterizeze. „A fost o interferență incontestabilă”
  7. De câți bani ai nevoie pentru o pensie „fără griji” în România. Calculele făcute de ChatGPT
  8. Coșmarul unei turiste la 4 stele, pe litoralul românesc: ”A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm”
  9. Momentul exploziei de la fabrica de lemn din Sebeș, surprins de camerele video. Kronospan anunță o anchetă internă VIDEO
  10. Un străin aflat la muncă în România a fost băgat în comă după ce a fost bătut cu un lemn. S-a întâmplat în aceeași zi în care un livrator a fost lovit cu pumnul în față