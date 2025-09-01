Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului, a stârnit din nou controverse după ce a anunțat că se află la Roma, deși România i-a interzis accesul pe teritoriul național și a notificat statele din spațiul Schengen să aplice aceeași măsură. Intrarea sa în Italia a ridicat semne de întrebare, iar Ministerul de Externe de la București a venit cu o explicație oficială.

Viză specială doar pentru Italia

MAE a confirmat că Ion Ceban are interdicție valabilă pe întreg teritoriul Schengen până în 2030, însă Italia i-a acordat, cu titlu excepțional, o viză limitată, valabilă doar până pe 3 septembrie și doar pentru participarea la o conferință sub egida UNESCO. În România, interdicția a intrat în vigoare pe 9 iulie, pentru o perioadă de cinci ani, fiind justificată de rațiuni de securitate națională.

”Este notificat de România cu interdicție de acces valabilă în tot Spațiul Schengen. Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de către Italia o viză limitată: o singură intrare, valabilă doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie pentru a participa la o conferință pentru primării sub egida UNESCO”, a spus Ministerul de Externe de la București.

În replică, primarul Chișinăului a catalogat măsura drept una politică și a anunțat deja că a demarat procedurile legale pentru a o contesta. Între timp, ministra de Externe Oana Țoiu a precizat că decizia s-a bazat pe documentarea unor „legături complicate” ale lui Ceban cu reprezentanți ai Federației Ruse.

Un alt episod a fost dezvăluit chiar de edil: într-un interviu pentru Euronews, acesta a recunoscut că pe 24 februarie 2022, ziua în care Rusia a invadat Ucraina, se afla la Moscova. A negat însă orice întâlnire cu oficiali ruși sau cu agenți ai serviciilor secrete FSB.

