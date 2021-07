O drona ce ameninta ambasada Statelor Unite din Bagdad a fost doborata VIDEO

A drone was reportedly intercepted above the U.S. Embassy in Baghdad, incident took place about a hour ago. pic.twitter.com/vilCJru17J - Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) July 5, 2021

In noaptea de luni spre marti, sistemele americane de aparare C-RAM au intrat in actiune, tragand salve. Potrivit unor surse de securitate irakiene, sistemele de aparare au interceptat un dispozitiv aflat in zbor, o noua tehnica de atac preferata de sustinatori ai Iranului in Orientul Mijlociu.De la inceputul anului, 47 de atacuri au vizat obiective ale Statelor Unite in Irak , unde sunt stationati 2.500 de soldati americani in cadrul unei coalitii internationale de lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic.