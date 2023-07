Autoritatile din Irak au executat 21 de oameni intr-o singura zi

Autoritatile irakiene au executat 21 de oameni, inclusiv 3 femei, intr-o singura zi, dupa ce au fost condamnati pentru terorism si au petrecut mai multe luni in asteptarea pedepsei.

Prizonierii au fost executati luni, in cadrul a ceea ce pare a fi ultima dintr-o serie de executii decise de oficialii din Irak in lunile recente, in ciuda solicitarilor ONU de a nu mai continua aceste practici, informeaza CNN.

Din noiembrie, aproape 90 de oameni au fost executati, conform rapoartelor ONU. 65 dintre acestia doar in primele 40 de zile din 2012.

"Principala noastra nelamurire este motivul acestor executii", a explicat un reprezentant al Human Rights Watch. "Acuza de terorism nu ne spune nimic".

Totodata, activistii pentru drepturile omului arata ca nu exista niciun singur caz de persoana condamnata la moarte a carei pedeapsa sa fi fost ulterior comutata. In schimb, exista dovezi ale declaratiilor obtinute prin tortura, declaratii care duc, apoi, la condamnarea la moarte.

