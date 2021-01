Carnagiu la Bagdad, in cel mai sangeros atentat din ultimii 3 ani. Bilantul provizoriu arata 32 de morti si peste 100 de raniti

Un bilant anterior anunta 13 morti si 30 de raniti.Ministrul a dat asigurari ca toate victimele au fost ucise la fata locului si ca niciuna nu a murit din cauza ranilor in spitale din capitala, toate plasate in stare de alerta maxima.Imediat dupa explozie, care s-a auzit in tot centrul Bagdadului, numeroase ambulante au sosit la fata locului.Atacul nu a fost revendicat imediat, insa acest mod de operare a fost folosit in trecut de catre gruparea Statul Islamic (SI), care a cucerit aproape o treime din tara in 2014, inainte ca Bagdadul sa-si anunte victoria imporiva jihadistilor, la sfarsitul lui 2017.Celule jihadiste se ascund insa in numeroase zone muntoase si desertice din tara.Un barbat si-a declansat centura de explizivi in moijlocul unor vanzatori si pietoni, intr-o piata de haine de ocazie, in Piata Tayaran, a anuntat Ministerul irakian de Interne.In timp ce se organiza un ajutor pentru victime, un al doilea kamikaze s-a detonat, a precizat ministerul.Numerosi militari si ambulante au fost trimise la fata locului. Militarii au blocat accesul, iar salvatori au luat cadavrele sau au ajutat raniti, intr-un du-te-vino de ambulante cu sirenele pornite.Un atentat sinucigas in aceeasi piata, Tayaran, o intersectie foarte circulata la Bagdad, s-a soldat cu 31 de morti, in urma cu trei ani.Ultimele atentate soldat cu morti numeroase la Bagdad au avut loc in iunie 2019.La fel ca in 2018, atentatul de joi a fost comis in contextul in care autoritatiel discuta despre organizarea unor alegeri legislatove, un eveniment insotit de obicei de violente in Irak Alegeri anticipate in vederea formarii unui nou Parlament au fost promise de catre Guvern in iunie. Insa autoritatile propun acum o amanare in octombrie, pentru a acorda mai mult timp Comisiei Electorale sa organizeze aceste scrutin.Statele Unite conduc o coalitie internationala desfasurata in Irak in 2014 impotriva SI.Aproape toti militarii celorlalte tari membre ale coalitiei au parasit Irakul in 2020, la inceputul pandemiei covid-19.