Consens in Irak pentru cea mai ampla reforma de la invazia americana din 2003

Parlamentul irakian a adoptat in unanimitate cea mai ampla reforma a sistemului guvernamental al tarii de la invazia americana din 2003.

Prin aceasta decizie sunt eliminate straturi intregi ale administratiei si sunt acordate noi puteri premierului Haider al-Abadi.

Reformele din pachetul anticoruptie propus de catre al-Abadi vizeaza schimbarea in profunzime a functionarii statului. Ele prevad, intre altele, desfiintarea imediata a celor trei posturi de vicepremier si a celor trei posturi de vicepresedinte.

Unii analisti apreciaza ca al-Abadi doreste sa-si consolideze pozitia, in contextul in care militanti musulmani sunniti din cadrul gruparii extremiste Statul Islamic (SI) detin controlul asupra unor bucati vaste din tara.

De asemenea, prabusirea pretului petrolului inseamna un pericol de criza economica.

"Nu am auzit nimic altceva decat promisiuni in ultimii 13 ani", a declarat o femeie. "Toate promisiunile s-au dovedit minciuni. Ne-am obisnuit cu ele. Nu avem curent si nici servicii" publice, a subliniat ea.

Unii irakieni cred ca Guvernul a acordat atentie problemelor cu care se confrunta ei abia dupa ce oamenii au inceput sa protesteze in stada. "Vrem sa ne asiguram ca schimbarea este reala si ca pachetul de reforme aprobat astazi (marti) va fi implementat", spune un barbat.

Presiuni in vederea reformarii au fost exercitate, in afara de strada, si de catre cel mai influent cleric irakian siit.

Marele ayatollah siit Ali al-Sistani, a carui autoritate este mai mare decat a clasei politice, l-a indemnat pe premier sa actioneze cu un brat de fier impotriva coruptiei, in urma protestelor irakienilor furiosi. Intre altele ei au protestat fata de coruptia generalizata a clasei politice, proasta guvernare, intreruperea alimentarii cu energie electrica, in contextul in care vara temperaturile pot depasi 50 de grade Celsius, si fata de prostul management in sectorul serviciilor.

Haider al-Abadi s-a straduit sa creeze o sustinere mai larga a reformelor de cand a devenit premier, in urma cu un an.

