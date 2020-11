Irakul a executat 21 de barbati condamnati la moarte pentru fapte de terorism

Cei 21 de barbati, condamnati toti cu privire la fapte de "terorism" recente sau comise in urma cu mai multi ani, au fost spanzurati in Inchisoarea Hout - unicul culoar al mortii in Irak , in provincia Zi Qar (sud).Tribunalele irakiene au pronuntat sute de executii capitale dupa ce Bagdadul a anuntat, la sfarsitul lui 2017, "victoria" impotriva gruparii Statul Islamic (SI), intr-o tara zguduita de 20 de ani de atentate si insurectie sunnita radicala.Presedintele irakian, kurdul Barham Saleh, ratifica decretele cu privire la executii. Barham Saleh a ratificat decretele cu privire la cele 21 de executii luni, au precizat surse din cadrul politiei.Pedepse cu moartea, dar si sute de condamnari pe viata au fost pronuntate atat imporiva unor irakieni, cat si a unor straini - barbati si femei -, in virtutea unui Cod Penal care prevede pedepse ce pot merge pana la executie impotriva oricui intra intr-o "grupare terorista", indiferent daca acuzatul a luptat sau nu in cadrul acesteia.Pana in prezent, niciunul dintre strainii condamnati la spanzurare nu a fost executat. Insa 11 francezi si un belgian se afla pe culoarul mortii in Irak.Bagdadul este aratat adesea cu degetul de catre aparatori ai drepturilor omului in problema pedepsei capitale.In 2019, Irakul a executat 100 de condamnati la moarte - reprezentand aproape una din sapte executii in lume, potrivit Amnesty International.