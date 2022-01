Manifestantii care inconjurau ambasada SUA din Irak s-au retras. Cine a dat ordinul

Manifestantii irakieni pro-Iran au parasit miercuri imprejurimile Ambasadei SUA din Bagdad, punand astfel capat violentelor care au culminat cu atacarea inedita a cancelariei misiunii diplomatice.

Protestatarii si-au strans corturile si au plecat la ordinul puternicelor militii paramilitare Hashd al-Shaabi, informeaza AFP.

Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a oferit si cateva nume si fotografii ale liderilor miscarii de protest, pe care ii considera teroristi: Abu Mahdi al-Muhandis, Qays al-Khazali, Hadi al Amari si Faleh al-Fayyad.

Cu toate acestea, se pare ca unii dintre ei au avut acces chiar si la Casa Alba si Pentagon, de-a lungul anilor, semn ca nu au fost intotdeauna asa de rau vazuti la Washington.

Americanii dau vina pe Iran

Escaladarea verbala a tensiunilor intre Iran si SUA - tari inamice, dar puteri care actioneaza in Irak - a continuat: presedintele Donald Trump a amenintat ca va face Iranul sa plateasca "un pret mare", acuzandu-l ca a "orchestrat" atacarea ambasadei sale marti, iar lideri iranieni au avertizat ca vor riposta oricarei amenintari impotriva tarii lor.

Estimand ca "mesajul" manifestantilor a fost "inteles", Hachd al-Chaabi, o coalitie de factiuni inarmate, si-a invitat combatantii si sustinatorii sa se retraga in afara asa-zisei Zone verzi ultrasecurizate din Bagdad, unde isi are sediul ambasada americana.

Manifestantii au demontat toate corturile instalate in ajun pentru un sejur pe care ei il promiteau atunci a fi nelimitat, dupa atacul lor impotriva sediului ambasadei, pentru a denunta raidurile americane impotriva bazelor unei factiuni a Hachd, soldate cu 25 de morti duminica in Irak.

Ads

Sute de manifestanti s-au indreptat apoi spre iesirile din Zona verde, strigand "I-am ars!". Camioane au transportat barele de fier si prelatele corturilor demontate.

"Am inregistrat un mare succes: am ajuns pana la ambasada americana cand nimeni nu o mai facuse inainte" si acum "mingea este in terenul parlamentului", a declarat pentru AFP Ahmed Mohieddine, purtator de cuvant al Brigazilor Hezbollah, vizate de raidurile americane.

Acordul dintre SUA si Irak este in pericol

Dupa violentele care au readus in memoria SUA spectrul celor doua traume suferite de ambasadele lor la Teheran, in 1979, si la Benghazi, in Libia, in 2012, responsabilii irakieni pro-Iran lucreaza pentru a strange in parlament semnaturi cu scopul de a denunta acordul irakiano-american ce autorizeaza prezenta a 5.200 de soldati americani pe teritoriului Irakului.

Integrata in fortele regulate dupa lupta sa de partea puteri impotriva jihadistilor, militia Hachd al-Chaabi a castigat in influenta, sustinuta de catre Iran, care a castigat teren in Irak in fata rivalului sau american.

Ads

Fortele speciale irakiene nu au intervenit

Marti, mii de sustinatori ai sai, combatanti si inalti comandanti au defilat in Zona verde pentru a protesta impotriva raidurilor americane. Manifestantii au spart apoi geamurile si au distrus instalatii de securitate ale ambasadei. In niciun moment, fortele irakiene care pazesc intrarile in Zona verde nu s-au interpus. La portile ambasadei, ele au incercat sa opreasca violentele, dar zadarnic.

"Ne-am pierdut orice autoritate" in fata Hachd, se lamenta miercuri intr-o declaratie pentru AFP un membru al fortelor speciale irakiene responsabile cu securitatea in Zona verde, blocata dupa violente.

Aruncarile cu pietre si cu cocteiluri Molotov asupra ambasadei au incetat in cursul dupa-amiezii, dupa ce intre cancelarie si manifestanti s-au interpus combatanti ai militiei Hachd.

In cursul diminetii, fortele de securitate americane ale ambasadei au tras pentru scurt timp cu grenade lacrimogene pentru a dispersa protestatari care reusisera sa ridice deasupra intrarii principale a ambasadei o pancarta pe care scria "Directia Hachd al-Chaabi".

Ads

Intrarile in ambasada a fost acoperite cu drapele albe ale Hachd si galbene ale Brigazilor Hezbollah.

Raidurile americane au fost lansate ca riposta la tiruri cu rachete care ucisesera vineri un subcontractant american intr-o baza militara din nordul Irakului. Washingtonul a acuzat Brigazile Hezbollah de acest atac.

The attack today was orchestrated by terrorists - Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali - and abetted by Iranian proxies - Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy. pic.twitter.com/2QfGGrfmDd - Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 31, 2019