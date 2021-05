Un nou atac asupra aeroportului din Bagdad. Rachetele au vizat trupele americane din Irak

Unul dintre cele doua proiectile a cazut in vecinatatea bazei aeriene a aeroportului Bagdad, unde sunt stationate trupele coalitiei antijihadiste conduse de Washington , a precizat un responsabil al serviciilor de securitate.Al doilea a fost interceptat de sistemele de aparare C-RAM, bateriile antiaeriene instalate de americani pentru a-si proteja oamenii in Bagdad si in Kurdistanul irakian dupa zeci de atacuri cu rachete, a continuat responsabilul sub acoperirea anonimatului.Atacul nu a fost revendicat deocamdata, dar Washingtonul acuza in mod regulat grupurile armate irakiene apropiate Iranului, o multime in Irak, ca ii vizeaza trupele si diplomatii la Bagdad si pe diverse baze militare care se afla in intreaga tara.In total, circa treizeci de atacuri, cu bombe sau rachete, au vizat convoaiele logistice irakiene ale coalitiei, baze care adapostesc soldati americani sau reprezentante diplomatice americane de la venirea la putere la sfarsitul lunii ianuarie a lui Joe Biden Din cauza lor, doi contractori straini, un contractant irakian si opt civili irakieni au fost ucisi.Zeci de alte salve de rachete i-au vizat pe americani din toamna anului 2019 sub administratia Donald Trump , inregistrandu-se morti si raniti.La jumatatea lui aprilie, atacurile au depasit un nou prag: pentru prima data, factiunile irakiene pro-iraniene au efectuat un atac sinucigas cu drona asupra unei baze care adapostea americani pe aeroportul din Erbil, in regiunea kurda din nordul tarii.Tirurile sunt uneori revendicate de mici grupari obscure, in realitate aceleasi grupuri armate pro-iraniene prezente de mult timp in tara, considera expertii, citand discursurile liderilor acestora care ameninta regulat "sa loveasca mai des si mai puternic" cei 2.500 de soldati americani stationati inca in Irak.In ultimele luni, liderii al-Hashd al-Shaabi, o coalitie a fostilor paramilitari pro-iranieni integrati in prezent in randul trupelor irakiene, au continuat sa ameninte Statele Unite cu ce este mai rau.Uneori, spun expertii, spre marea nemultumire a Teheranului care urmareste detensionarea situatiei pentru a reveni la acordul din 2015 cu Statele Unite privind programul sau nuclear.Iranul foloseste doua instrumente in Irak: diplomatia - unii dintre responsabilii sai s-au intalnit acolo recent cu inalti responsabili sauditi, mari aliati ai Washingtonului, pentru a relua dialogul -, dar si amenintarea armata.Frecvent, responsabili irakieni raporteaza AFP ca oficiali de la Teheran folosesc militiile ca instrument de santaj in diferite negocieri, politice si economice, amenintand le vor da unda verde combatantilor pro- Iran daca Bagdadul nu abdica ori, dimpotriva, sa opreasca atacurile, daca Bagdadul este de acord.La Viena, sunt in curs de desfasurare discutii pentru a incerca sa relanseze acordul international privind programul nuclear iranian, pe fondul schimbarii liderului de la Casa Alba