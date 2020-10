Proteste violente in Irak. Cel putin 39 de raniti, in ciocniri produse intre fortele de securitate si demonstrantii anti-guvernamentali

Surse din politie au declarat ca fortele de securitate au tras cu recipiente cu gaze lacrimogene, care au ranit cel putin sapte oameni.Un purtator de cuvant al armatei a spus separat ca cel putin 32 de membri ai fortelor de securitate au fost raniti de grenadele de mana aruncate de un grup care s-a infiltrat printre protestatari pasnici.Politicienii si-au exprimat ingrijorarea ca protestele pasnice ar putea fi deturnate de demonstranti violenti, care ar putea declansa o spirala a violentelor, asa cum s-a intamplat anul trecut.Demonstratiile de duminica au marcat un an de la protestele legat de coruptie si saracia pe scara larga din Irak , tara bogata in zacaminte petroliere. Peste 500 de oameni au murit in tulburarile de atunci.La inceputul acestui an, protestele au scazut in intensitate, din cauza amenintarilor, a crimelor, a rapirii activistilor, precum si a restrictiilor impuse de autoritati pentru combaterea pandemiei de Covid-19.Duminica, numarul demonstrantilor a fost de ordinul sutelor, nu al miilor.