Revoltele arabe, fara sfarsit: Irakienii se revolta si ei

Cateva mii de protestatari irakieni anti-guvernamentali s-au ciocnit cu fortele de ordine pe strazile din capitala Bagdad si alte orase ale tarii, intr-o miscare inspirata din revoltele din alte tari arabe.

Cel putin cinci oameni au murit in aceste violente, iar capitala Bagdad e in mare parte blocata de barajele politiei, care incearca sa opreasca extinderea protestelor, scrie BBC News.

In ciuda blocajelor si a prezentei a cateva mii de oameni pe strazi, cateva sute de protestatari din Bagdad au creat in centrul orasului o replica a pietei Tahrir din Egipt. In Basra, 4.000 de oameni au iesit in strada, dar cele mai violente ciocniri au avut loc in orasul Mosul, din nordul tarii.

Protestatarii nu cer schimbarea regimului, precum cei din celelalte state arabe si Iran, insa vor ca Guvernul "sa treaca la treaba", adica sa construiasca drumuri, sa conecteze casele la electricitate si sa faca reforme in justitie.

Irakul nu a avut practic un guvern in functie pentru cea mai mare parte a anului 2010, dupa ce partidele nu au reusit sa ajunga la o intelegere dupa alegerile parlamentare. Chiar si acum, guvernul functioneaza extrem de greu, din cauza faptului ca e un cabinet de "mare coalitie", intre blocuri politice care se dusmanesc.

Premierul Nouri al Maliki i-a acuzat pe protestatari ca sunt "membri al Qaida si simpatizanti ai lui Saddam Hussein".