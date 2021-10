Misterele din jurul Coranului, scrise cu sângele fostului dictator irakian Saddam Hussein

La sfârșitul anilor 1990, Saddam Hussein a contactat un caligraf cu o cerere ciudată. Fostul președinte irakian care a condus țara din 1979 până la invazia americană din 2003, a comandat o copie a Coranului, dar nu făcută cu cerneală obișnuită:ci să fie scris cu propriul său sânge.

Potrivit relatărilor din acea vreme, în fiecare săptămână, în mod regulat, timp de doi ani, Saddam a donat sânge în acest scop. Cantitatea - precum și multe alte detalii care împodobesc această poveste - este discutabilă, dar cele mai vehiculate versiuni spun că între 2 și 4 litri de sânge au fost folosiți pentru a scrie cele 605 pagini, împărțite în 114 capitole (sau suras), care alcătuiesc textul sacru al musulmanilor.

Odată finalizată, cartea a fost prezentată „cu mare pompă”, a declarat pentru BBC Mundo Joseph Sassoon, directorul Centrului pentru Studii Arabe Contemporane de la Universitatea Georgetown, din Statele Unite. „Saddam a fost foarte mândru de asta și a făcut multe poze cu acest Coran”, spune Samuel Helfont, profesor de strategie și politică la Școala Navală din California, Statele Unite. Lucrarea a fost expusă într-o mare moschee din Bagdad, cunoscută atunci sub numele de „Mama tuturor bătăliilor”, o clădire cu patru minarete în formă de rachetă Scud construită la cererea dictatorului irakian.

Liderul irakian ar fi ordonat această ediție specială pentru a-i mulțumi lui Allah că l-a păstrat în siguranță după multe „conspirații și pericole” în timpul lungii sale cariere politice.

„Viața mea a fost pândită de pericole unde ar fi trebuit să pierd mult sânge ... dar, din moment ce am sângerat foarte puțin, am cerut cuiva să scrie cuvintele lui Allah cu sângele meu în semn de recunoștință“, a spus Saddam Hussein într-o scrisoare publicată de mass-media de stat. Unii spun că a făcut-o pentru că traversa o criză personală, alții decât să-i mulțumească lui Allah pentru salvarea fiului său Uday, care a supraviețuit unui atac terorist în decembrie 1996. În schimb, Sassoon crede că motivele au fost diferite.

Falsă religiozitate

„Coranul de sânge” este un exemplu al modului în care dictatorii sunt dispuși să treacă prin orice pentru a-și servi scopurile, inclusiv religia ”, explică savantul. „În anii 1990, la sfârșitul războiului cu Iranul, Saddam își dă seama că religiozitatea iraniană va continua să se răspândească în Irak. El a spus deschis că Partidul Baath începe să-și piardă tinerețea din cauza„ fundamentalismului ", spune el.

„Nu cred că a devenit cu adevărat mai religios. A început să se prefacă că este din motive politice“. „A construit moschei, o universitate foarte importantă sau ceea ce el a numit Institutul pentru Învățarea Coranului și, desigur, aceasta a fost o idee strălucită din punctul său de vedere, pentru că a simțit că se poate alătura membrilor partidului, care ar putea învăța să explice Coranul în orice mod care i se potrivea ca lider, atunci i-ar fi mult mai ușor să controleze masele cu ajutorul religiei.

Un alt exemplu dat de academician despre modul în care crede el că Saddam Hussein și-a schimbat comportamentul pentru a-și atinge scopurile se referă la poziția sa față de femei. „Când a ajuns la putere în 1968, a râs de tradiții, a împins femeile la vot, a promovat drepturile lucrătorilor și educația”, spune el. „A fost un adevărat apărător al rolului femeilor în societate, dar în 1990 și-a schimbat tonul și a început să spună că locul femeilor era acasă, să aibă cât mai mulți copii posibil”, explică universitarul. Schimbarea avea, potrivit acestuia, două motive: „fervoarea religioasă care se răspândea și rata șomajului ridicată, determinată de faptul că după războiul cu Kuweit au ucis 700.000 de soldați”.

A fost în interesul lui Saddam să elibereze locurile de muncă ocupate de femei în timpul războiului (așa cum s-a întâmplat în Europa după Primul Război Mondial) pentru a reduce șomajul și a ușura tensiunile sociale, spune expertul.

24 de litri de sânge?

Sângele „a fost amestecat cu substanțe chimice, astfel încât să poată fi folosit ca cerneală”, spune Helfont pentru BBC Mundo. Dar a fost cu adevărat sângele lui Saddam? Sassoon crede că este posibil să fi contribuit cu o parte, dar se îndoiește că tot sângele este al său, dat fiind volumul necesar pentru a scrie un text de atâtea pagini. Ținând cont de faptul că un om poate dona maxim 470 mililitri de patru ori pe an, colectarea de sânge suficientă pe o perioadă de doi sau trei ani, așa cum spune versiunea oficială, este imposibilă.

În plus, „era foarte fobic în legătură cu o mulțime de lucruri”, spune expertul. Ca exemplu, nu dădea mâna cu cei care îl vizitau în palat sau nu îi îmbrățișa în mod tradițional. „Îi era mereu frică de gripă și, când mergea la o cină sau la o recepție, nu mânca și nu bea nimic din ceea ce i se oferea. Avea propriul său bucătar în palat și avea un laborator, care analiza toate alimentele pentru identificarea otrăvii. "

Soarta Coranului scris cu sângele lui Saddam

După căderea lui Saddam Hussein în 2003, Coranul scris cu sângele său a fost ținut sub cheie, protejat de trei uși arcuite în aceeași moschee redenumită „Mama tuturor orașelor” (pentru a-și șterge asocierea cu fostul președinte). Fiecare pagină a fost plasată într-o cutie din sticlă antiglonț. Sunt necesare trei chei pentru a ajunge la Coran și nu sunt stocate toate într-un singur loc. „Eu am una, șeful poliției regionale are alta și există o a treia în altă parte a Bagdadului“, a declarat persoana care a servit ca gardian al Coranului, unui reporter.

Caligraful Abbas Shakir Joudi a părăsit Irakul și, până acum cel puțin un deceniu, a locuit în statul Virginia, Statele Unite. Dar, în timp ce multe monumente care îl cinstesc pe Saddam au fost eliminate și numele multor clădiri asociate acestuia au fost schimbate pentru a-i șterge moștenirea, cartea, fiind sacră, ridică o dilemă. „Se află într-un vid teologic”, a declarat Helfont pentru BBC.

„Pe de o parte, este considerat blasfemie de majoritatea cărturarilor religioși (sângele este considerat necurat, odată scos din corp). Nu există un astfel de precedent în istoria islamică“. „Pe de altă parte, în tradiția islamică, Coranul este cuvântul lui Dumnezeu, deci nu îl puteți distruge”, spune el. Pentru moment, cea mai bună alegere pare să fie aceea să-l lase acolo unde a fost: nefiind la vedere, își pierde relevanța, adaugă el.

Unde este acest Coran?

Mulți se întreabă dacă mai este încă ascuns în inima moscheii din Bagdad. Ultimele mărturii ale celor care au avut acces la text și care confirmă că cel puțin unele pagini erau în lăcașul religios datează de cel puțin 17 sau 18 ani, la foarte puțin timp după sosirea forțelor americane în Irak. Unii spun că a fost vândută în secret, posibil Arabiei Saudite. Unii cred că aparține unei fiice a lui Saddam care locuiește în Iordania. Dar nu există nicio dovadă în acest sens. Scriitorul francez Emmanuel Carrère și jurnalistul Lucas Menget au plecat la Bagdad în 2018, în încercarea de a găsi cartea. Dar nu au găsit-o.

