Ahmadinejad acuza SUA ca provoaca tensiuni in lumea araba

Presedintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a acuzat, luni, Washingtonul, ca incearca sa creeze tensiuni in lumea araba.

"America incearca sa creeze discordie intre siiti si suniti, intre iranieni si arabi, dar planul sau nu va avea succes", a spus liderul de la Teheran, in timpul unui discurs ce a marcat Ziua Armatei, relateaza AFP.

Liderul de la Teheran a mai subliniat ca, in opinia sa, "era capitalismului s-a terminat".

La 17 aprilie, statele arabe din Golf au acuzat Iranul ca se amesteca in treburile lor interne, Arabia Saudita amenintand chiar ca-si va retrage ambasada din Teheran in cazul in care diplomatii sai nu sunt protejati.

Reactia statelor arabe vis-a-vis de Iran a survenit in urma protestului formulat de Teheran fata de desfasurarea trupelor Arabiei Saudite din Bahrein, aliat al Statelor Unite.

