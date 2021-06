Alegeri prezidentiale cu final asteptat in Iran: candidatul extremist Ebrahim Raisi a fost felicitat de rivalii politici

Milioane de iranieni au votat vineri pentru alegerea unui nou presedinte . Trei dintre cei patru candidati pentru a-i urma lui Hassan Rouhani sunt extremisti.Sondajele de opinie au sugerat ca Ebrahim Raisi, cleric siit conservator care conduce sistemul juridic, este favorit clar. Principalul lui rival este moderatul Abdolnasser Hemmati, fost guvernator al Bancii Centrale a Iranului.Raisi, in varsta de 60 de ani, a fost procuror mare parte din cariera sa. A fost numit in fruntea sistemului judiciar in 2019, dupa doi ani de cand a pierdut alegerile in fata lui Rouhani.El s-a descris drept cea mai buna persoana pentru a lupta impotriva coruptiei si pentru a rezolva problemele economice ale Iranului. Totusi, multi iranieni si activisti pentru drepturile omului si-au exprimat ingrijorarea privind rolul lui in executiile in masa ale prizonierilor politic din anii 1980."Sper ca administratia dumneavoastra, sub conducerea liderului suprem Ayatollahul Ali Khamenei, va face Republica Islamica mandra, va imbunatati traiul si va asigura bunastarea natiunii", a spus Hemmati intr-o scrisoare, citata de presa iraniana.Intr-un discurs televizat, Rouhani l-a felicitat pe "presedintele ales de popor", fara a-l numi insa."Pentru ca nu a fost anuntat oficial inca, voi amana felicitarile oficiale. Dar este clar cine a primit voturile", a spus Rouhani.Ministerul de Interne a anuntat ca rezultatele finale vor fi transmise in cursul zilei de sambata, numararea voturilor fiind in derulare.Si alti candidati l-au felicitat pe Raisi, care a fost sanctionat de SUA in 2019 dupa ce a fost numit de Khamenei seful sistemului judiciar.Sondajele sugereaza ca prezenta la vot a fost scazuta, de 44%, fata de alegerile prezidentiale anterioare din Iran, in 2017, cand s-au prezentat la urne 73% dintre persoanele cu drept de vot.