Serviciile de informatii din SUA sustin ca Iranul ar vrea sa razbune uciderea generalului Soleimani asasinand o ambasadoare americana

Potrivit sursei amintite, in pregatiri este implicata ambasada iraniana la Pretoria. Oficialii americani cred ca Iranul a luat-o in vizor pe ambasadoarea SUA din Africa de Sud pentru ca ar fi o tinta mai usoara decat colegii ei din tari occidentale, de exemplu, unde Statele Unite au relatii mai stranse cu serviciile de informatii.Lana Marks a fost avertizata despre posibilul atentat, sustine publicatia citata de digi24.ro In varsta de 66 de ani, nascuta in Africa de Sud, Lana Marks a depus juramantul ca ambasadoare in octombrie anul trecut. Consacrata ca designer de postete de lux, este familiarizata cu lumea celebritatilor si il cunoaste pe presedintele Trump de peste 20 de ani, a fost membra a clubului acestuia si se numara printre prietenele personale ale printesei Diana. Vorbeste mai multe limbi de larga circulatie in Africa de Sud, inclusiv afrikaans si xhosa, scrie Agerpres.