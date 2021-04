Instalatia nucleara iraniana din Natanz, atacata cibernetic de serviciul de informatii israelian Mosad

Posturile de televiziune israeliene 11 si 13 au raportat ca, potrivit unor "surse din servicii secrete occidentale", intreruperea nu a fost un accident, ci s-a datorat unui atac cibernetic israelian efectuat de Mosad si a cauzat pagube semnificativ mai mari decat cele raportate de autoritatile iraniene.Aceste informatii coincid cu o modificare a descrierii episodului de catre Organizatia pentru Energie Atomica din Iran , care l-a prezentat mai intai ca "un incident" care nu a provocat pagube si ulterior l-a denuntat drept " terorism nuclear".Daca aceste informatii sunt confirmate, acesta ar fi al doilea astfel de atac in mai putin de un an asupra Natanz , dupa un act de sabotaj in iulie 2020 pentru care mai multe surse au acuzat Israelul.Incidentul de duminica intervine pe fondul unei cresteri a tensiunii intre cele doua tari in ultimele saptamani, cu acuzatii de atac sau sabotaj in urma unei serii de explozii vizand nave de marfa ale ambelor tari."Lupta impotriva Iranului si a satelitilor sai, precum si impotriva armelor iraniene, nu este o sarcina usoara", a declarat duminica premierul israelian in functie, Benjamin Netanyahu, fara a mentiona presupusul atac cibernetic.Aceasta escaladare a tensiunilor vine si la cateva zile dupa inceperea, la Viena, a negocierilor pentru relansarea acordului nuclear din 2015 cu Iranul, din care Statele Unite s-au retras in 2018 si caruia Israelul i se opune complet.Acest subiect a fost abordat duminica de ministrul israelian al apararii, Beny Gantz, care a cerut "evitarea unei escaladari nucleare in regiune", dupa o intalnire cu secretarul apararii american, Lloyd Austin, care se afla in vizita oficiala in Israel si are programata o intalnire cu Netanyahu luni.