Avionul ucrainean doborat in Iran: Cutiile negre nu vor fi de niciun folos, considera Teheranul

"Desi ancheta se apropie de final si continutul cutiilor negre nu va aduce niciun folos in procesul anchetarii, suntem gata sa le oferim unei tari terte sau unei companii (straine)", astfel incat acestea sa fie decriptate, scrie Irna, citandu-l pe adjunctul ministrului Afacerilor Externe Mohsen Baharvand, responsabil pentru afaceri juridice si internationale.Fortele armate iraniene au recunoscut pe 11 ianuarie ca au doborat "din greseala" cu trei zile inainte un Boeing al unei companii ucrainene ce efectua zborul PS 752 intre Teheran si Kiev, la scurt timp dupa decolarea acestuia.Tragedia a costat viata a 176 de persoane aflate la bordul avionului, majoritatea iranieni si canadieni, multi detinand cetatenie dubla.Ottawa a cerut de luni de zile ca Iranul, care nu are mijloacele tehnice pentru extragerea si decriptarea datelor din cutiile negre, sa le transmita in strainatate pentru a putea fi analizat continutul acestora.In martie, dupa ce autoritatile de la Teheran au anuntat ca sunt gata sa transfere cutiile negre in Ucraina sau Franta, ministrul canadian de Externe Francois-Philippe Champagne a apreciat ca acest anunt reprezinta "un pas in directia buna". "Dar, in mod evident, voi aprecia in continuare Iranul in functie de actiunile sale, nu de vorbe", a adaugat oficialul canadian.Intr-un interviu acordat Irna, Mohsen Baharvand sugereaza ca Iranul pune anumite conditii pentru a trimite cutiile negre in strainatate.