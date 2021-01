Iran: Un ayatollah ultraconservator, apropiat al lui Khamenei, a murit la 85 de ani

El se afla de mai multe zile intr-un spital din capitala din cauza unei "boli digestive", a precizat IRNA, referindu-se la un comunicat dat publicitatii de biroul defunctului.Mesbah-Yazdi a fost pana la moarte seful Institutului de cercetare si educatie al imamului Khomeini si membru al Adunarii expertilor, un colegiu insarcinat sa numeasca, supervizeze si eventual sa il demita pe ghidul suprem.Intrat in 1991 in acest colegiu alcatuit in majoritate de clerici, el si-a pierdut scaunul la alegerile din 20106, marcate de un avant al reformatorilor si moderatilor, dar l-a recuperat doi ani mai tarziu cu ocazia unui scrutin partial.Presedintele iranian, Hassan Rohani, si presedintele parlamentului, Mohammad-Bagher Ghalibaf, au prezentat condoleante in comunicate diferite familiei acestuia, natiunii iraniene si ghidului suprem.Participant la revolutia iraniana si apropiat al lui Khamenei, Mesbah-Yazdi a fost un sustinator fervent al presedintelui foarte conservator Mahmoud Ahmadinejad.Cand acesta a ajuns la putere in 2005, Mesbah-Yazdi a declarat ca victoria lui Ahmadinejad reprezinta un "miracol" si un cadou pentru popor din partea lui Mahdi - al 12-lea imam al siitilor, ascuns in cursul vietii sale, dar care urmeaza sa revina la sfarsitul timpurilor -, a adaugat IRNA.El insa si-a schimbat atitudinea in timpul celui de-al doilea mandat la presedintelui, acuzandu-l ca este unul dintre "deviationistii vor doresc sa saboteze sistemul cu ajutorul banilor si propagandei", atunci cand seful statului l-a contestat deschis pe ghidul suprem.In 2014, Mesbah-Yazdi a mai afirmat, potrivit IRNA, ca populatia iraniana "nu merita un sef" ca ayatollahul Khamenei a carui guvernare a fost o "binecuvantare" pentru Republica Islamica.