Consiliul National al Rezistentei Iraniene si Mossadul, implicate in asasinarea lui Fakhrizadeh, acuza Teheranul

Atacatorii lui Fakhrizadeh

> a fost cu siguranta implicata, iar elementul criminal din spatele (asasinatului) este regimul sionst (din Israel) si Mossadul", serviciile israeliene de informatii externe, a acuzat el.



Teheranul desemneaza prin "Monafeghin" Consiliul National al Rezistentei Iraniene (CNRI), o coalitie de grupari iraniene de opozitie aflate in exil, cu sediul la Paris, care vrea sa puna capat regimului siit de la Teheran.



Iranul il inmormanteaza luni pe Mohsen Fakhrizadeh, la un cimitir din nordul Teheranului, potrivit televiziunii de stat.



Ministrul iranian al Apararii a amenintat cu razbunarea lui Fakhrizadeh, atribuita de catre oficiali religiosi si militari Israelului.



Fakhrizadeh, asasinat cu o mitraliera telecomandata



Fakhrizadeh a fost asasinat cu o mitraliera telecomandata, dezvaluia duminica agentia semioficiala iraniana de presa Fars, iar potrivit postului arab Al Alam TV, armele folosite in atac au fost "controlate prin satelit".



"Noi detinem suprematia regionala in informatii, iar in acest domeniu suntem pregatiti, ne sporim vigilenta acolo unde este necesar", a declarat ministrul israelian al Informatiilor Eli Cohen pentru postul de radio, intrebat despre eventuale represalii iraniene.



Cotidianul radical iranian Kayhan, al carui redactor-sef este numit de catre liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a indemnat intr-un editorial, duminica, la atacarea portului israelian Haifa, in cazul in care se adevereste implicarea Israelului in asasinat.



Insa liderii iranieni sunt constienti de dificultatile militare si politice ale unui atac in Israel, care ar complica orice eforturi ale presedintelui ales american Joe Biden de relansare a unei destinderi cu Teheranul, dupa ce preia, la 20 ianuarie, fotoliul de la Casa Alba.



Tensiunile intre Teheran si Washington au crescut din 2018, dupa ce Donald Trump a retras Statele Unite din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si a reimpus sanctiuni care au aruncat economia iraniana intr-o recesiune violenta.



Teheranul s-a retras treptat din angajamentele pe care si le-a asumat prin acord, ca represalii, insa Biden a anuntat ca vrea ca Statele Unite sa revina in acord, daca Republica islamica revine la randul sau in acesta.



Postul iranian de televiziune de limba engleza Press TV a dezvaluit ca arma folosita in asasinarea lui Mohsen Fakhrizadeh a fost produsa in Israel "Armele recuperate de la locul actului terorist poarta logo-ul si indiciile industriei militare iraniene", a declarat o sursa anonima pentru Press TV.Israelul nu a raspuns acestor acuzatii iraniene.Ministrul israelian al Informatiilor Eli Cohen a declarat luni, la postul 103 FM, inainte de dezvaluirile Press TV, ca nu stie cine sunt autorii acestui asasinat.Mohsen Fakhrizadeh, putin cunoscut in Iran , dar pe care puterile occidentale il suspecteaza ca a condus cercetari menite sa doteze Republica islamica cu arma atomica, a fost asasinat vineri, la periferia de est a Teheranului."A fost un asasinat foarte complicat, comis de la distanta, cu dispozitive electronice", a declarat luni secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate Nationala Ali Shamkhani."Avem unele indicii, insa gruparea <