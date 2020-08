Coronavirus: Starea de urgenta a fost prelungita in Iran pana in ianuarie 2021

"Ne aflam in aceasta situatie de sase luni si trebuie sa ne pregatim pentru alte cel putin sase luni", a avertizat Rouhani, care a adaugat ca aceasta inseamna ca orice fel de relaxare totala a masurilor de siguranta nu se afla in carti. "Trebuie sa gasim calea de mijloc intre normalitate si mentinerea restrictiilor anti-coronavirus", a explicat seful statului iranian, in declaratii publicate pe site-ul sau care par sa justifice masurile luate pana acum pentru a stavili propagarea COVID-19.De la inceputul pandemiei, Iranul a raportat in total peste 18.000 de decese asociate coronavirusului si mai bine de 320.000 de cazuri de infectare. Totusi, in ultimele zile, numarul deceselor a scazut usor. Expertii atribuie aceasta tendinta faptului ca oamenii poarta masti si pastreaza distanta fizica regulamentara.