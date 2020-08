Directorul unui serviciu secret american: China, Rusia si Iran cauta sa influenteze alegerile prezidentiale din SUA

In declaratia sa, Evanina a spus ca mai multe tari folosesc "masuri de influenta ascunse si fatise" pentru a determina votul, pentru a schimba politicile SUA, pentru "a creste dezbinarea" in tara si pentru a "submina increderea poporului american in procesul nostru democratic".Aceste natiuni "au o preferinta" intre candidati, a adaugat el, insa principala ingrijorare vine dinspre China, Rusia si Iran.Seful contraspionajului a adaugat ca, totusi, va fi "dificil pentru adversarii nostri sa intervina sau sa manipuleze rezultatele votului la scara mare".China prefera ca Trump, pe care il vede drept "imprevizibil", sa nu fie reales, se mai arata in declaratie, si "si-a extins eforturile de influenta".Rusia cauta sa "denigreze" candidatura lui Joe Biden si a altora perceputi ca fiind impotriva Federatiei. Evanina a mai spus ca alti actori care au legaturi cu Rusia incearca sa "impulsioneze candidatura presedintelui Trump in social media si la televiziunea rusa".Iran incearca sa "submineze institutiile democratice americane", pe Trump si sa "sa divizeze tara" inainte de vot, prin diseminarea online de informatii false si "continut anti-SUA". Eforturile vin din convingerea ca un al doilea mandat al lui Trump "va duce la continuarea presiunii SUA asupra Iranului in incercarea de a provoca o schimbare de regim".Sefii serviciilor secrete americane au sustinut ca Rusia a intervenit in alegerile din 2016 pentru a-l ajuta pe Donald Trump . Rusia a negat acuzatia.Intrebat la o conferinta de presa, vineri, care sunt planurile lui legat de raportul privind interferenta in alegeri, presedintele Donald Trump a spus ca Administratia sa il va analiza "foarte atent".Precizarile lui Evanina vin dupa ce republicanul Trump a spus ca exista riscuri privind votul prin corespondenta. El a sugerat chiar ca scrutinul sa fie amanat pentru a preveni "cele mai frauduloase si eronate alegeri din istorie", starnind nemultumiri inclusiv in randul membrilor partidului sau.Reclamatii au venit si din partea legislatorilor democrati care sustin ca agentiile de informatii americane nu dezvaluie public date privind interventia straina in votul de anul acesta.Donald Trump candideaza acum pentru un al doilea mandat la Casa Alba , iar contracandidatul lui principal este democratul Joe Biden, fost vice-presedinte.