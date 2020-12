Doua bombardiere B-52 americane au survolat Golful, intr-o demonstratie de forta fata de Iran

Zborul a fost coordonat cu Arabia Saudita, Bahrain si Qatar

Cele doua bombardiere grele numite 'Stratofortress', care pot sa transporte arme nucleare, au decolat de la baza aeriana Barksdale, in Louisiana, iar echipajele au fost anuntate in ultimul moment, a precizat intr-un comunicat Comandamentul central al armatei americane (CENTCOM).Ele au survolat Golful "alaturi de alte aparate de zbor ale US Air Force si de avioane ale unor tari partenere", se arata in comunicat, unde se mai precizeaza ca este vorba de al doilea survol cu bombardiere B-52 din ultimele doua luni in aceasta regiune."Posibilii nostri adversari trebuie sa inteleaga faptul ca nicio tara din lume nu este mai pregatita si mai capabila (ca SUA) sa desfasoare rapid capacitati de lupta suplimentare in fata oricarei agresiuni", a comentat comandantul CENTCOM, generalul Frank McKenzie."Capacitatea noastra de a coopera cu parteneri intr-o misiune precum aceasta dovedeste ca suntem pregatiti sa raspundem impreuna oricarei crize", a adaugat el.Pentru aceasta misiune prevazuta sa dureze 36 de ore, cele doua bombardiere trebuie sa survoleze Oceanul Atlantic, Europa si Peninsula Arabica, apoi sa survoleze Golful efectuand o bucla in largul Qatarului si ramanand la distanta de coastelor iraniene, dupa care sa se intoarca in SUA, a precizat pentru AFP un responsabil militar.Oficialul militar, care a ramas sub protectia anonimatului, a precizat ca acest survol nu este legat de nicio amenintare speciala. "Este o demonstratie a capacitatilor noastre de a desfasura rapid dispozitive de aparare", a spus el.Presedintele Donald Trump a decis sa retraga 2.000 de militari din Afganistan pana la 15 ianuarie, iar alti 500 vor parasi Irakul, urmand ca in fiecare dintre cele doua tari sa mai ramana 2.500 de soldati.SUA se asteapta la mai multe saptamani dificile inainte de transferul de putere de la Casa Alba , in contextul in care Trump a urmat o strategie de "presiune maxima" fata de Iran.Ele nu exclud posibilitatea unei actiuni militare de ultim moment din partea presedintelui in exercitiu impotriva intereselor iraniene in Irak pana la preluarea functiei de catre Joe Biden la 20 ianuarie.