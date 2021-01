Iranul acuza doua state europene ca au ajutat SUA sa il asasineze pe generalul Soleimani

Potrivit adevarul.ro , Iranul vorbeste despre rolul Marii Britanii si al Germaniei in asasinarea generalului Qassem Soleimani. Procurorul general al Teheranului a acuzat compania britanica G4S ca i-au informat pe americani cu privire la sosirea acestuia in Irak , iar drona a fost manevrata de la baza aeriana a Statelor Unite din Germania.Sursa citata mai arata ca autoritatile iraniene au anuntat reconstituirea completa a planului de asasinare a generalului Qassem Soleimani si a lui Abou Mehdi Al-Mouhandis, ucisi la 3 ianuarie 2020 de o drona americana pe Aeroportul Bagdad. Iranul atrage atentia asupra responsabilitatii celor doua tari, in afara de SUA si a 45 de persoane impotriva carora se desfasoara proceduri judiciare.Potrivit sursei amintite, intr-un interviu acordat postului iranian de televiziune Khabar, Hossein Amirabdollahian, vicepresedinte al Parlamentului iranian, a explicat ca datorita investigatiilor efectuate de autoritatile iraniene, a descoperit in care tara era sala militara de comanda care de unde s-a manevrat drona care l-a asasinat pe generalul Soleimani si statul care a dat informatii americanilor cu privire la sosirea sa la aeroportul din Bagdad.Potrivit procurorului general al Teheranului Ali Alqassis-Mehr a fost intocmita o lista cu 45 de personalitati, inclusiv americani, considerati vinovati de asasinarea lui Soleimani. Pe numele acestora au fost emise mandate internationale de arestare si inaintate Interpol