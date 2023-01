Dupa Trump, si Pompeo ataca liderii Iranului si ii compara cu mafia

Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a lansat, duminica, mai multe atacuri la adresa liderilor de la Teheran, comparandu-i cu "mafia" si promitand sprijin iranienilor care nu sunt multumiti de actualul lor guvern.

Intr-un discurs adresat in California unei audiente majoritar iranian-americana, Pomepo i-a denumit pe presedintele iranian Hassan Rouhani si pe ministrul de Externe Javad Zarif, care au negociat un acord nuclear cu Statele Unite si alte 5 tari, "cel mult niste oameni de fatada pentru arta inselatoriei internationale a ayatollahului".

Iranul este "condus de ceva ce seamana mai degraba cu o mafie decat cu un guvern", a completat seful diplomatiei SUA, citat de Reuters.

Discursul lui Pompeo e ultimul pas facut in ofensiva de comunicare lansata de Administratia Trump, menita sa tulbure Iranul si sa puna presiune asupra Guvernului pentru a sista programul nuclear si sustinerea grupurilor militare, au declarat oficiali americani.

Ofensiva este menita sa actioneze in concordanta cu sanctiunile economice grave pe care Washingtonul intentioneaza sa le introduca in urmatoarele luni, inclusiv pe exporturile de petrol ale Teheranului, principala sa sursa de venituri.

Statele Unite vor lucra cu tari care importa petrolul iranian, astfel incat aceste importuri "sa ajunga cat mai aproape de zero", pana pe 4 noiembrie, a mai spus secretarul de Stat.

Amintim ca, duminica, presedintele Iranului, Hassan Rouhani, l-a avertizat pe Donald Trump despre urmarile unui conflict cu Teheranul, sustinand ca acest lucru ar reprezenta "mama tuturor razboaielor".

"America ar trebui sa stie ca pacea cu Iranul este mama tuturor pacilor, iar razboiul cu Iranul este mama tuturor razboaielor. Domnule Trump, nu te juca cu coada leului, ca vei regreta", a spus Hassan Rouhani.

In replica, presedintele american l-a pus in garda pe Rohani, apreciind ca va avea de suportat "consecinte" dezastruoase din cauza ca ameninta Statele Unite.

"Sa nu mai ameninti niciodata Statele Unite din nou sau vei suporta consecinte cum putini in istorie au suportat vreodata", a scris Trump cu majuscule.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!