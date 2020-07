Explozie puternica la o clinica medicala din capitala Iranului: 13 persoane au murit si sase au fost ranite

Ziare.

com

Explozia a fost provocata de o scurgere de gaze, a declarat guvernatorul adjunct al Teheranului, Hamid Reza Goudarzi, la televiziunea de stat.Ministrul adjunct al Sanatatii, Iraj Harirchi, a declarat ca 10 femei si trei barbati si-au pierdut viata.Intr-o filmare publicata pe o retea de socializare se pot vedea mai multe explozii in nordul Teheranului, iar o alta filmare arata cum pompierii foloseau o scara pentru a ajunge la acoperisul cladirii.Reuters nu a putut verifica imediat veridicitatea filmelor.Clinica, in care la momentul exploziei se aflau 25 de angajati, efectueaza in principal interventii chirurgicale usoare si servicii de imagistica medicala, a spus Harirchi.Saptamana trecuta a avut loc o alta explozie, la o baza militara sensibila din apropiere de Teheran, despre care Ministerul Apararii a anuntat ca a fost provocata de o scurgere la un rezervor de la o unitate de stocare a gazelor. Nu au fost raportate decese sau raniti.