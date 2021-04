F-35 modificat ar putea fi "vioara intai" a SUA si Israelului impotriva Chinei si Iranului

F-35I are sisteme de avionica, sisteme de comanda control si radar ajustate la necesitatile si amenintarile cu care se confrunta Fortele de Aparare Israeliene (IDF), potrivit defenceromania.ro. Ca o ultima masura, Israelul e aproape sa mareasca considerabil raza de actiune a aeronavelor F-35I. Iar Iranul e cu siguranta principala tara vizata, Teheranul reprezentand principala amenintare la adresa Israelului. In 2019, dupa ce Iranul a amenintat din nou cu distrugerea Israelului, premierul Benjamin Netanyahu a amintit Teheranului ca noile avioane stealth F-35 ale Israelului pot ajunge pana pe teritoriul iranian.Acum, Israelul doreste sa mareasca raza de actiune a avioanelor de generatia a V-a prin montarea unor rezervoare externe.O analiza a celor de la Forbes arata ca o asemenea modificare aproape ca ar dubla raza de actiune a aeronavelor de generatia a V-a.In configuratia actuala, un F-35A, inclusiv F-35I, inarmat, are o raza de actiune de 1.050 de kilometri. Nu e suficient in anumite cazuri ipotetice. Spre exemplu Tel Aviv se afla la 1.600 de kilometri de Teheran.Sursa citata compara situatia Israelului cu un ipotetic conflict intre SUA si China. Astfel, Baza Aeriana Misawa din nordul Japoniei, unde exista efective americane, se afla la aproximativ 2.250 de kilometri de Taipei, Taiwan iar baza din Guam, un bastion al Americii in Pacific, se afla la 2.700 de kilometri de Taiwan.Analiza ridica si problema avioanelor "cisterna". Sigur ca acestea ar putea cu usurinta sa mareasca raza de actiune, atat pentru F-35 ale SUA, cat si cele ale Israelului. Problema intervine cand analizam numarul lor si vulnerabilitatea acest avioane lente si grele.Spre exemplu, Israelul are aproximativ 250 de avioane de vanatoare si doar 7 avioane de realimentare, e vorba despre batranele Boeing KC-135 Stratotanker. De partea cealalta SUA detin aproximativ 2.7000 de aeronave de vanatoare si aproximativ 500 de avioane "cisterna", fiind vorba despre KC-10, KC-135 si KC-46. Iar pe langa numarul mic al acestor aeronave, ele sunt lente si vulnerabile.In aceste conditii analiza precizeaza ca F-35 intr-un ipotetic conflict intre SUA si China ar juca un rol secundar in prezenta configuratie. Exista insa si probleme. Forbes sustine ca montarea rezervoarelor externe ar mari considerabil raza de actiune a aeronavelor F-35, dar ar putea compromite capacitatea stealth a aeronavei si ar putea avea efecte negative asupra manevrabilitatii aeronavei de lupta.Lockheed Martin a cochetat cu echiparea avioanelor F-35 cu un rezervor extern pentru marirea razei de actiune a aeronavelor, dar a renuntat la aceasta idee. Nu a facut-o insa Israelul, care continua programul. Modificarile ar trebui sa fie gata cel tarziu pana in 2023.