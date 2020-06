GALERIE FOTO Moartea in vremea coronavirusului: Iranul publica imagini cutremuratoare, pentru a atrage atentia asupra pandemiei

Foto: ISNA

Foto: ISNA

Foto: ISNA

Foto: ISNA

Foto: ISNA

Foto: ISNA

Ziare.

com

Cu 122 de oameni decedati la milionul de locuitori, Iranul e printe tarile cele mai afectate de pandemie. Si, chiar si asa, multi nu cred in pericolul reprezentat de COVID-19, scrie Adevarul Fotografiile care au aparut pe agentia de stiri ISNA arata modul in care sunt organizate inmormantarile, in plina pandemie. Autoritatile au limitat, la un moment dat, numarul participantilor, membri ai familiei decedatului, fiindca, cat timp inmormantarile s-au desfasurat fara restrictii, consectintele au fost extrem de grave.S-a estimat ca fiecare inmormantare organizata fara normele distantarii fizice poate contribui la aparitia a 50 de cazuri noi de coronavirus, conchide Adevarul.In ciuda unor astfel de campanii de educare a publicului, cifrele pandemiei raman alarmante in Iran Conform datelor www.worldometers.info din 28 iunie , In Iran erau inregistrate 220.180 persoane infectate si 10,364 de decese.