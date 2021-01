"Indicatia" trasata de Iran noului presedinte al SUA: Trebuie sa elimine "neconditionat" sanctiunile impuse de Donald Trump

Noul presedinte american Joe Biden trebuie sa ridice ''neconditionat' sanctiunile impuse Teheranului de predecesorul sau, Donald Trump , pentru a salva acordul nuclear iranian, a avertizat vineri ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, relateaza AFP.In 2015, Iranul si Grupul celor sase (Statele Unite, Marea Britanie, Franta, Rusia China si Germania) au incheiat la Viena un Plan de actiune comun si cuprinzator (JCPOA) destinat sa reglementeze problema nucleara iraniana dupa 12 ani de tensiuni.Acest pact ofera Iranului o scutire de sanctiunile internationale, in schimbul unei limitari drastice a programului sau nuclear si a unor garantii ca nu incearca sa intre in posesia bombei atomice. Dar Teheranul a amenintat ca va anula acordul de cand fostul presedinte Donald Trump a scos unilateral Statele Unite din intelegere in 2018, restabilind in acelasi timp sanctiunile americane care fusesera ridicate in baza acordului.Reluarea sanctiunilor a aruncat Iranul intr-o recesiune profunda. Ca raspuns la sanctiuni, Iranul a renuntat in 2019 progresiv la majoritatea angajamentelor-cheie asumate la Viena.Considerand ca politica privind Iranul a predecesorului sau a fost un esec, Joe Biden si-a anuntat intentia de a readuce Statele Unite in acordul de la Viena. Insa el a conditionat aceasta de o revenire in prealabil a Iranului la respectarea stricta a angajamentelor. Dar Teheranul solicita mai ales ridicarea sanctiunilor si ca Washingtonul sa isi respecte toate obligatiile.''Noul guvern american poate salva in continuare acordul, dar numai daca poate intruni la Washington o adevarata vointa politica pentru a arata ca Statele Unite sunt pregatite sa fie un partener de incredere pentru un efort colectiv'', a scris Mohammad Javad Zarif in rubrica sa la revista americana Foreign Affairs.''Guvernul (Biden) trebuie sa inceapa prin eliminarea neconditionata a tuturor sanctiunilor impuse (Iranului) de la venirea lui Trump la putere'', a adaugat el.''In schimb, Iranul va anula toate masurile coercitive pe care le-a luat ca urmare a retragerii SUA din acord'', a dat asigurari Mohammad Javad Zarif, care avertizeaza si impotriva oricarei incercari a noului presedinte american de a ''smulge concesii'' Iranului.Pe aceeasi tema: