Negociatorul-sef al Iranului: Un acord in negocierile nucleare este ''mai aproape ca oricand''

''Astazi este ultima zi a acestei a sasea runde de negocieri. Am trecut prin zile intense si o munca foarte grea si acum suntem in situatia in care aproape toate documentele acordului sunt gata'', a explicat negociatorul la televiziunea de stat iraniana.Iranul si cele cinci mari puteri care sunt parte la acordul nuclear din 2015 (Germania, China , Franta, Marea Britanie si Rusia ) organizeaza duminica la Viena o reuniune plenara, prima dupa alegerea ultraconservatorului Ebrahim Rais al-Sadati ca viitor presedinte al Republicii Islamice Negocierile, care au inceput in aprilie, implica in mod indirect Statele Unite , cu scopul de a determina Washingtonul sa revina la acord, pe care l-a abandonat in 2018, iar Teheranul sa revina la respectarea deplina a acestuia.Araqchi si-a exprimat speranta ca intalnirea de duminica va ajunge la "o concluzie" si ca delegatiile se vor putea intoarce in capitalele lor pentru consultari si o decizie finala.Potrivit reprezentantului iranian, "principalele probleme de dezacord au fost rezolvate", iar cele asupra carora nu s-a gasit inca o solutie au inregistrat cel putin progrese.Un posibil acord este absolut clar, deoarece este clar in ce domenii ce lucruri sunt posibile si ce lucruri nu sunt, a explicat Arakchi, considerand ca depinde de cealalta parte sa ia acum "decizia finala".Desi a recunoscut ca nu a fost "usor" sa pregateasca terenul pentru un acord in aceasta ultima faza, negociatorul persan este "foarte increzator" ca in urmatoarea runda de negocieri, a saptea, se va ajunge la un rezultat.Din 2019, Iranul a incalcat o mare parte din acordul nuclear, in special in ceea ce priveste productia si puritatea uraniului imbogatit, un material care are dubla utilizare, civila si militara, si care a atins niveluri de 60%.Noul presedinte american, democratul Joe Biden , doreste sa revina la pact, dar mai intai cere ca Iranul sa-si indeplineasca toate obligatiile, in timp ce Teheranul conditioneaza acest pas de eliminarea prealabila a sanctiunilor americane.Acordul, sub acronimul englezesc JPCOA, limiteaza programul nuclear iranian in schimbul ridicarii sanctiunilor, cu scopul de a impiedica Republica Islamica sa obtina arme nucleare.