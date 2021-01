Parlamentarii iranieni cer interzicerea vaccinurilor anti-COVID-19 occidentale. Ayatollahul Ali Khamenei a interzis vaccinurile din SUA, Marea Britanie si Franta

"Intrucat au existat efecte secundare acute si chiar decese in unele cazuri dupa injectarea vaccinurilor, inclusiv a celor de la Pfizer, guvernul ar trebui sa interzica importul de vaccinuri occidentale", se mentioneaza in apelul semnat de 200 din cei 290 de deputati ai parlamentului, conform agentia de presa ISNA.Saptamana trecuta, ayatollahul Ali Khamenei a interzis vaccinurile anti-COVID-19 din SUA, Marea Britanie si Franta, sustinand ca siguranta si eficacitatea lor nu au fost dovedite.Acuzatiile Iranului nu corespund consensului expertilor care au studiat datele, iar decizia ayatollahului a declansat o dezbatere aprinsa in tara. Criticii sai au calificat interdictia ca fiind motivata politic.Numeroase guverne din lume au aprobat vaccinul Pfizer/BioNTech dupa teste stiintifice. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a dat la randul sau autorizatia pentru folosirea acestuia, aminteste DPA.Simpatizantii liniei dure din parlamentul de la Teheran sustin interdictia, afirmand, fara fundament, ca vaccinurile ar putea provoca cancer, infertilitate si impotenta. Circula de asemenea ipoteze fanteziste despre implantarea de cipuri iranienilor pentru a-i transforma in roboti ai Occidentului.Guvernul presedintelui Hassan Rouhani s-a distantat de aceste declaratii cu caracter extrem, dar, in general, impartaseste ingrijorarile cu privire la vaccinuri.Criticii, pe de alta parte, considera ca vaccinurile occidentale sunt mai sigure decat cele din China Rusia si Cuba, cu care guvernul iranian nu are nicio problema."Importul de vaccinuri este vital pentru populatia tarii si, prin urmare, deciziile ar trebui luate numai pe baza stiintifica si nu politizat", a avertizat Asociatia medicala iraniana intr-o scrisoare adresata presedintelui Rouhani.De la inceputul pandemiei, autoritatile iraniene au declarat peste 56.000 de decese si aproape 1,3 milioane de cazuri de contaminare cu noul coronavirus.