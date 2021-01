Iranul si-a semnalat intentia de a imbogati uraniu la 20%, peste pragul stabilit prin Acordul de la Viena

"Iranul a informat Agentia despre intentia sa de a imbogati uraniu la un nivel putand merge pana la 20% in uzina subterana din Fordo, pentru a se conforma unei legi adoptate recent de parlamentul iranian", a declarat purtatorul de cuvant.Scrisoarea, datata din 31 decembrie, "nu a precizat cand va incepe activitatea de imbogatire a uraniului".Ambasadorul rus la AIEA, Mihail Ulianov, a transmis informatia mai devreme pe Twittter, mentionand un raport remis de directorul general al Agentiei, Rafael Grossi, Consiliului guvernatorilor."Este o presiune in plus", a comentat pentru AFP un diplomat la Viena, sub acoperirea anonimatului, in contextul in care Iranul se distanteaza tot mai mult de angajamentele sale.Potrivit ultimului raport disponibil al agentiei ONU, publicat in noiembrie, Teheranul a imbogatit uraniu la un nivel de puritate superior limitei prevazute prin Acordul de la Viena (3,67%), dar nu a depasit pragul de 4,5% si a respectat intotdeauna regimul strict al inspectiilor Agentiei.Dosarul a cunoscut noi tulburari de la asasinarea, la sfarsitul lunii noiembrie, a cercetatorului iranian in domeniul nuclear Mohsen Fakhrizadeh.In urma acestui atac atribuit Israelului, aripa cea mai dura de la Teheran a promis o riposta si parlamentul a adoptat o lege controversata preconizand producerea si stocarea a "cel putin 120 de kilograme de uraniu imbogatit la 20% pe an" si "incetarea" inspectiilor din partea AIEA, destinate sa verifice daca tara incearca sa se doteze cu bomba atomica.Guvernul iranian s-a opus acestei initiative denuntate de celelalte parti semnatare ale acordului, care au indemnat Teheranul "sa nu compromita viitorul"."+Democratiile+ nu pot cere Iranului sa incalce legislatia parlamentara", a avertizat, totusi, ministrul de externe al Republicii Islamice, Javad Zarif.Diferitele parti (Marea Britanie, Franta, Rusia China si Germania) trag de timp pentru a astepta instalarea lui Joe Biden la Casa Alba Democratul si-a exprimat dorinta ca SUA sa revina in Acordul de la Viena, cu conditia ca Iranul sa isi respecte din nou "cu rigoare angajamentele".Respingerea inspectorilor AIEA si reluarea activitatilor de imbogatire la un nivel de 20%, practicat de Iran inaintea semnarii Acordului la Viena, risca sa retrimita dosarul nuclear iranian in fata Consiliului de Securitate al ONU si sa saboteze definitiv acest text.