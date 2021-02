Iranul a demarat productia de uraniu metalic, element chimic ce poate fi utilizat la fabricarea armelor nucleare

Aceasta este o noua incalcare a angajamentelor sale asumate in acordul din 2015, a raportat miercuri seara Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), citata de AFP.Agentia ONU , cu sediul la Viena, "a procedat, pe 8 februarie, la verificarea a 3,6 grame de uraniu metalic in uzina din Isfahan" (centru), potrivit unei declaratii trimise AFP. Subiectul este cu atat mai sensibil cu cat uraniul metalic poate fi utilizat la fabricarea armelor nucleare.Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a informat statele membre cu privire la aceasta noua evolutie a situatiei care, potrivit Teheranului, are ca obiectiv "producerea combustibilului" in cadrul activitatilor de cercetare si dezvoltare.Planul de actiune comun si cuprinzator (JCPOA), semnat in 2015 de Iran si sase mari puteri (Statele Unite, Marea Britanie, Franta, Rusia China si Germania), include o interdictie de 15 ani in ce priveste "productia sau achizitia de plutoniu sau uraniu metalic ori a aliajelor acestora".El prevede ca Iranului i se va permite sa inceapa cercetari privind productia de combustibil pe baza de uraniu "in cantitati mici" dupa zece ani, dar numai cu permisiunea celorlalti semnatari. Anuntul intervine la putin peste o luna dupa ce Teheranul a reluat imbogatirea uraniului la 20%.Desi acest nivel este departe de nivelul de 90% necesar pentru o bomba, reprezinta cea mai grava incalcare a acordului dupa retragerea Statelor Unite in 2018 si restabilirea sanctiunilor.Instalarea lui Joe Biden la Casa Alba , pe 20 ianuarie, a dat speranta reluarii dialogului dupa politica de presiune maxima exercitata de predecesorul sau Donald Trump . Noul presedinte american a avertizat insa ca nu va face primul pas catre Iran prin ridicarea sanctiunilor, asa cum reclama liderii iranieni.