Iranul acorda AIEA acces in doua instalatii nucleare suspecte

"Iranul acorda in mod voluntar AIEA acces la doua instalatii specificiate de Agentie", au anuntat AIEA si Organizatia Iraniana a Energiei Atomioce (OIEA) intr-un rar comunicat comun."Datele accesului AIEA si activitatilor de verificare au fost convenite", adauga cele doua institutii, insa fara sa precizeze calendarul."AIEA nu are alte intrebari de pus Iranului si nici alte cereri de acces de formulat (...)", afrima Rafael Grossi si Ali Akbar Salehi, directorul OIEA in comunicat.Acest anunt intervine in contextul in care miercuri se incheie prima vizita in Iran a noului director general al AIEA, argentinianul Rafael Mariano Grossi, care a preluat conducerea agentiei in 2019.In iunie, Consiliul Guvernatorilor AIEA, o organizatie cu sediul la Viena, in Austria, a adoptat o rezolutie propusa de statele europene care cere Teheranului sa permita unor inspectori accesul in cele doua instalatii cu scopul de a clarifica daca in ele au avut loc activitati nucleare nedeclarate la inceputu anilor 2000.Iranul a refuzat pana in prezent sa raspunda in mod favorabil cererilor AIEA, argumentand ca ele aveau la baza acuzatii israeliene.Rafael Grossi a sosit la Teheran luni, pentru a cere regimului sa autorizeze inspectarea celor doua instalatii in care, potrivit AIEA, s-ar putea afla in continuare materiale radioactive nedeclarate sau reziduuri susceptibile sa demonstreze ca in ele s-au efectuat cercetari nucleare in scopuri militare.Atat serviciile americane si israeliene de spionaj, cat si AIEA cred ca Iranul a incercat sa se doteze cu arma atomica, dar ca Republica islamica si-a intrerupt programul in 2003, de frica sa nu fie descoperit. Cele doua instalatii pe care AIEA a fost autorizata sa le inspecteze ar fi facut parte din acest program.Grossi a obtinut sa vina personal la Teheran, intr-un context de tensiuni tot mai puternice intre Statele Unite si aliatii lor europeni cu privire la incercarea Washingtonului de a mentine un embargo asupra armamentului impus Iranului si de a-i reimpune sanctiuni ONU Regatul Unit, Franta si Germania au respins aceasta initiativa, afrimand ca le contracareaza eforturile in vederea unei salvari a Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, din care Donald Trump a iesit in 2018.Washingtonul sustine in continuare ca are dreptul sa reimpuna cu forta sanctiuni, prin intermediul unui mecanism cunoscut sub numele de "snapback", prevazut de acordul nuclear, o procedura fara precedent pe care Statele Unite intentioneaza sa o foloseasca intr-un mod juridic controversat.Comisia Comuna a Acordului intre europeni, China si Rusia se reuneste marti la Viena.