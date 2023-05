Iranul ameninta ca poate renunta in cateva ore la acordul privind programul sau nuclear din cauza lui Trump

Iranul ar putea renunta rapid la acordul nuclear cu marile puteri, daca Statele Unite continua politicile de "sanctiuni si coercitie", a declarat marti presedintele iranian Hassan Rohani, transmite AFP.

Incheiat in iulie 2015, acordul nuclear prevede ca Iranul sa-si limiteze programul nuclear in scopuri civile in schimbul ridicarii progresive a sanctiunilor internationale.

"Experienta ratata a sanctiunilor si coercitiei a adus administratiile (americane) precedente la masa negocierilor. Dar daca vor sa revina la aceste metode, cu siguranta, intr-un interval de timp foarte scurt - si nu vorbim despre saptamani sau luni, ci de zile sau ore - vom reveni la situatia (anterioara acordului) intr-o maniera mult mai ferma", a declarat Rohani in parlament, intr-un discurs televizat.

Rohani a apreciat totodata ca omologul sau american Donald Trump a dovedit lunii intregi ca "nu este un bun partener". "In ultimele luni, lumea a fost martora faptului ca Statele Unite, dincolo de faptul ca si-au incalcat constant promisiunile referitoare la acordul nuclear, au ignorat in mai multe randuri acordurile internationale si le-au dovedit aliatilor lor ca nu sunt un bun partener", a acuzat presedintele iranian.

La jumatatea lunii iulie, administratia americana a impus noi sanctiuni juridice si financiare tintite impotriva persoanelor fizice si juridice iraniene avand legatura cu programul nuclear, interzis printr-o rezolutie a ONU, si Gardienilor Revolutiei.

Apoi, Congresul SUA a adoptat la finalul lunii iulie sanctiuni impotriva Iranului, acuzat ca-si dezvolta programul balistic, ca incalca drepturile omului si ca sustine grupari calificate drept teroriste de catre Washington, cum este cazul Hezbollahului libanez.