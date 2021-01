Iranul anunta reluarea activitatii de imbogatire a uraniului la uzina subterana de la Fordow

Decizia este cea mai recenta dintr-o serie de violari ale acordului international de catre Iran , care au inceput cu incalcarea intelegerii ca raspuns la retragerea unilaterala a SUA si la reintroducerea sanctiunilor americane contra Teheranului."In urma cu cateva minute, la complexul Fordow a inceput procesul de productie a uraniului imbogatit la 20%", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului iranian, Ali Rabeie.La 1 ianuarie, Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat ca Teheranul a notificat-o despre intentia sa de a relua activitatea de imbogatire la 20% a uraniului la uzina de la Fordow, care este construita in interiorul unui munte.La 7 septembrie 2019, Iranul a anuntat instalarea unor centrifuge avansate inainte de a-si creste stocul de uraniu imbogatit, care din iulie acelasi an depaseste limita (300 kg) fixata de acordul de la Viena din 2015.Acest pact, semnat intre Teheran si marile puteri, printre care SUA, a fost denuntat in mai 2018 de presedintele american in exercitiu Donald Trump . De atunci, Washingtonul a reintrodus sanctiuni economice contra Iranului, in numele unei politici de ''presiune maximala'' ce are drept scop constrangerea Teheranului sa negocieze un nou acord.Incepand din luna mai 2019, Iranul si-a sporit stocul de uraniu imbogatit dincolo de limita fixata de acord si imbogateste acest element chimic la 4,5%, nivel superior plafonului fixat (3,67%), dar inca departe de pragul necesar pentru o utilizare militara.