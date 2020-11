FOTO Iranul distribuie poze cu suspectii in asasinarea omului de stiinta Mohsen Fakhrizadeh. Cum s-a desfasurat atacul

ورد الآن: الإستخبارات الإيرانية قامت بتوزيع هذه الصور على جميع الفنادق في إيران بتهمة المشاركة في عمليات إغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زاده وطلبت من أصحاب الفنادق إستقبالهم من ثم الإبلاغ عن تواجدهم فوراً. pic.twitter.com/rTLQa8Ngqn - M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) November 29, 2020

Cum s-a desfasurat atacul

Mohamed Ahwaze, cunoscut si ca M Majed, a postat pe Twitter fotografii cu patru suspecti in uciderea de vineri a omului de stiinta care a coordonat programul nuclear al Iranului si a fost seful programului militar AMAD Plan, sustinand ca serviciile de informatii iraniene le distribuie la hotelurile din tara, scrie Adevarul.ro Omul de stiinta iranian in domeniul nuclear Mohsen Fakhrizadeh, asasinat vineri la periferia de est a Teheranului, a fost impuscat cu o mitraliera telecomandata, din alta masina, potrivit agentiei semioficiale iraniene de presa Fars, citata de News.ro.Mohsen Fakhrizadeh, pe care puterile occidentale il suspecteaza ca a condus cercetari menite sa doteze republica islamica cu arma atomica, a fost asasinat vineri, in timp ce se afla la bordul unei masini la periferia de est a Teheranului.folosita in asasinarea omului de stiinta iranian Mohsen Fakhrizadeh, in apropiere de Teheran, a fost fabricata in Israel , dezvaluie luni postul iranian de limba engleza Press TV, relateaza Reuters."Arma recuperata de la locul actului terorist (in care Mohsen Fakhrizadeh a fost asasinat) poarta logo-ul si specificatiile industriei militare israeliene", a declarat o sursa anonima pentru Press TV.Ministrul israelian al Informatiilor Eli Cohen a declarat luni, la postul 103 FM, ca nu stie cine sunt autorii acestui asasinat.Agentiile iraniene de presa prezinta versiuni contradictorii ale felului in care s-a desfasurat atacul, mai scrie News.ro.scrie ca Fakhrizadeh se afla, vineri, impreuna cu sotia sa intr-o masina blindata, escortata de trei vehicule ale fortelor de securitate. Dupa ce ar fi auzit gloante lovind unul dintre aceste vehicule, el ar fi iesit din masina pentru a vedea ce se intampla.Dupa ce a iesit din masina, o mitraliera controlata de la distanta a deschis focul dintr-un automobil Nissan care stationa la 150 de metri de masina lui Fakhrizadeh, scrie Fars.Fakhrizadeh a fost impuscat de cel putin trei gloante, potrivit Fars. Garda sa de corp a fost impuscata, de asemenea.Dupa tiruri, masina marca Nissan a explodat, potrivit Fars, care scrie ca atacul a durat trei minute.precizeaza ca nu a putut sa confirme din surse independente aceasta versiune Fars a evenimentelor.Agentia semioficiala de presascrie, la randul sau, ca masina lui Fakhrizadeh a fost vizata de tiruri, urmate de o explozie si alte focuri de arma. ISNA il citeaza pe ministrul iranian al Apararii, generalul de brigada Amir Hatami."Potrivit rapoartelor primite de la membrii echipei sale de detaliu, vehiculul domnului Fakhrizadeh a fost vizat initial de focuri de arma, dupa care un vehicul Nissan incarcat cu explozivi a fost detonat in apropiere, in timp ce focuri de arma continuau sa tinteasca vehiculul", a declarat Hatami pentru ISNA.Potrivit televiziunii iraniene de stat IRIB, mai intai a avut loc explozia, iar apoi atacatorii au deschis focul.Directorul Consiliului Strategic Iranian pentru Relatii Externe, Seyed Kamal Kharrazi, a comparat asasinarea lui Mohsen Fakhrizadeh cu asasinarea generalului Qasem Soleimani, potrivit agentiei oficiale iraniene de presa IRNA.Soleimani, comandantul Fortelor Qods din cadrul Gardienilor Revolutiei, a fost asasinat intr-un atac cu un avion american fara pilot (drona), la inceputul anului, langa aeroportul din Bagdad, in Irak "Cu siguranta, Republica islamica le va da un raspuns calculat si decisiv criminalilor care l-au ucis pe martirul Fakhrizadeh", apreciaza Kharrazi.Funeraliile lui Mohsen Fakhrizadeh au avut loc luni. El urma sa fie inhumat intr-un cimitir din nordul Teheranului, potrivit televiziunii de stat.Ministrul iranian al Apararii a amenintat ca Republica islamica va riposta acestui asasinat.