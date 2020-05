Iranul isi mareste flota si lanseaza un avertisment fortelor navale americane din Golf

Ziare.

Potrivit televiziunii iraniene de stat, flota Gardienilor Revolutiei s-a imbogatit cu vedete Ashura, nave de patrulare Zolfaghar si submarine Taregh."Anuntam astazi ca, oriunde se afla americanii, noi suntem chiar langa ei si ne vor simti mult mai mult prezenta", a declarat comandantul marinei Gardienilor Revolutiei, Alireza Tangsiri, cu prilejul unei ceremonii in sudul Iranului.. Mai intai in iunie 2019, dupa ce o drona americana ar fi fost doborata de Iran in Golf, apoi in ianuarie 2020, dupa asasinarea, intr-un raid american la Bagdad, a puternicului general iranian Qassem Soleimani, care dirija operatiunile externe ale Gardienilor.Cea mai recenta escaladare dateaza de la mijlocul lunii aprilie, cand SUA i-au acuzat pe Gardienii Revolutiei ca le hartuiesc navele din Golf."Sa avansam in timp ce ramanem in defensiva este natura muncii noastre", a afirmat seful armatei ideologice iraniene, generalul de divizie Hossein Salami. "Insa aceasta nu inseamna sa ramanem pasivi in fata inamicului", a adaugat el, subliniind ca Iranul "nu se va inclina in fata niciunui adversar".Potrivit generalului Salami,, astfel incat tara sa-si poata apara in mod adecvat 'independenta teritoriala si integritatea, proteja interesele pe mare, urmari si distruge inamicul'.