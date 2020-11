Iranul isi pregateste riposta pentru asasinarea lui Fakhrizadeh, considerat parintele programului nuclear iranian

Teheranul reflecta duminica la riposta pe care sa o dea asasinarii, atribuita Israelului, a unui eminent fizician nuclear iranian, caruia autoritatile i-au adus un omagiu religios special inainte de inhumarea sa prevazuta pentru luni.In parlament, deputatii au semnat in unanimitate un apel la razbunarea omului de stiinta. Intr-un comunicat, ei cer de asemenea adoptarea unei legi prin care Iranul sa inceteze sa autorizeze AIEA sa inspecteze instalatiile sale nucleare.Mohsen Fakhrizadeh a fost ucis vineri intr-un atac cu vehicul-capcana, urmat de focuri de arma asupra masinii sale, potrivit Ministerului Apararii iranian, care a prezentat victima drept seful Departamentului sau de cercetare si inovatie, insarcinat in special cu "apararea antiatomica".Israelul l-a prezentat drept seful unui program nuclear militar secret, caruia Teheranul i-a negat intotdeauna existenta.Dupa o ceremonie speciala in doua din principalele lacasuri sfinte siite in Iran - la Machhad, in nord-est, si Qom, in centru - corpul sau urma sa treaca prin mausoleul imamului Khomeiny, la Teheran, pentru o noua omagiere. Potrivit televiziunii de stat, inhumarea este prevazuta pentru luni la Qom.Iranul a acuzat Israelul ca ar fi in spatele mortii lui Fakhrizadeh.Presedintele Hassan Rouhani a afirmat ca statul israelian a cautat sa semene "haos" si a promis o riposta "la momentul potrivit". Dar el a avertizat de asemenea ca Iranul nu va cadea in "capcana" intinsa lui de Israel.Dupa anuntarea victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale americane, Rouhani si-a inmultit semnalele de deschidere, exprimandu-si vointa de a salva ceea ce se poate din acordul nuclear.Acest pact international ofera Teheranului o relaxare a sanctiunilor internationale in schimbul garantiilor, verificate de AIEA, destinate sa ateste natura exclusiv pasnica a programului sau nuclear.Presedintele american Donald Trump a retras unilateral SUA din acest acord in 2018, la trei ani incheierea la Viena a acestui pact, pe care premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a incetat sa-l combata.Sanctiunile impuse sau reimpuse de Washington au aruncat economia iraniana intr-o violenta recesiune si a determinat Iranul sa suspende aplicarea celor mai multe din angajamentele sale, dar nu si accesul consimtit al inspectorilor AIEA.Biden a spus ca vrea ca SUA sa revina in acordul de la Viena.Dar el va dispune de putin timp intre preluarea atributiilor sale (in 20 ianuarie) si alegerile prezidentiale iraniene (18 iunie) la care conservatorii sunt considerati favoriti dupa victoria lor zdrobitoare in alegerile legislative din februarie in defavoarea aliantei moderatilor si reformatorilor care il sustine pe Rouhani.Duminica dimineata, presedintele parlamentului, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a pledat pentru o "reactie forte" susceptibila sa asigure "descurajare" si "razbunare".Un comunicat semnat de toti deputatii considera ca "cea mai buna solutie" in fata actelor "terorismului si sabotajului" din partea Israelului, a SUA si aliatilor lor este de a "relansa glorioasa industrie nucleara a Iranului" incetand sa aplice protocolul aditional al AIEA.In termenii acordului de la Viena, Teheranul a acceptat sa se plieze exigentelor acestui document prevazand un acces nelimitat al inspectorilor AIEA la instalatiile sale nucleare, chiar inainte de ratificarea sa de parlament.De vineri, cei mai multi conservatori radicali iranieni cer interzicerea inspectiilor Agentiei."Nu doar ca vom interzice vizitele lor, ci si intrevederile lor cu experti sau oameni de stiinta", a declarat astfel deputatul Mahmoud Nabavian agentiei Tasnim.Potrivit lui, Fakhrizadeh a putut fi "identificat" de "inamic", fie prin "munca serviciilor de informatii", fie prin "intrevederi" pe care le-ar fi putut avea cu AIEA si trebuie "taiate toate caile" care permit ca oameni de stiinta iranieni sa poata fi luati ca tinte.Dar Behrouz Kamalvandi, purtator de cuvant al Organizatiei iraniene a energiei atomice, a declarat sambata agentiei oficiale Irna ca problema accesului inspectorilor trebuie decisa "la cele mai inalte niveluri", lasand sa se inteleaga ca ea nu este de resortul deputatilor.Intr-un violent editorial, jurnalul ultraconservator Kayhan a cerut sa fie atacat portul israelian Haifa astfel incat "sa i se distruga total infrastructurile sale" si sa faca numerosi morti daca se "dovedeste" ca Israelul este in spatele mortii lui Fakhrizadeh.CITESTE SI: