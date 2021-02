Iranul poate imbogati rapid uraniu la 60%, sustine seful Organizatiei iraniene pentru energia atomica

"Am imbogatit uraniu la 20% intr-o ora si putem creste nivelul la 60% in acelasi interval de timp", a declarat Salehi vineri la televiziunea de stat.Acesta a mai afirmat ca Organizatia iraniana pentru energia atomica a produs 25 de kilograme de uraniu imbogatit la 20% in mai putin de o luna si lucreaza la producerea a 1000 de centrifuge rapide.Acordul international privind programul nuclear iranian incheiat in 2015 prevede ca Iranul poate imbogati uraniu pana la un nivel de sub 4%, pentru producerea unei bombe atomice fiind nevoie de uraniu 90%, mentioneaza dpa.SUA s-au retras din acord in mai 2018 si au reinstituit sanctiuni, in raspuns la care Iranul a renuntat la respectarea unora dintre obligatiile asumate in cadrul acordului, iar criticii Teheranului sustin ca republica islamica ar putea avea in cateva luni capacitatea de a construi o bomba nucleara.Salehi a avertizat ca Iranul va scoate o parte din camerele de supraveghere de la facilitatile sale nucleare, daca Washingtonul nu ridica sanctiunile in urmatoarele trei luni.